AfD conquista a Saxónia-Anhalt

A Alternative für Deutschland (AfD) vai conhecer o sabor do poder. Numa réplica mais violenta das tendências eleitorais que se registaram nas eleições para o Bundestag no ano passado, a AfD conquistou o estado da Saxónia-Anhalt. Com 43,8% dos votos, o partido liderado por Alice Weidel falha a maioria absoluta no Parlamento regional por apenas três assentos. Mas a vitória numas eleições que contaram com uma participação elevada (77,8%, mais 17,5 pontos percentuais que as últimas em 2021), o que revela a importância dos ex-abstencionistas para o resultado, é esmagadora e faz tremer os alicerces do regime alemão.

O grande derrotado foi o partido da democracia-cristã, a CDU, que governava o Estado há vinte e quatro anos e que liderava a região desde 2021 em coligação com o sociais-democratas do SPD, à semelhança do que hoje acontece no Governo federal. A queda foi de 29,1 pontos percentuais em relação às eleições de 2021, o que acaba por traduzir-se na perda de vinte e cinco assentos parlamentares. Os estragos no partido do centro-esquerda não foram tão avultados, dada a já reduzida dimensão do SPD na região. Em termos percentuais, a alteração foi irrisória, registando até uma variação positiva de 0,9 pontos percentuais. A nível parlamentar, a candidatura encabeçada por Armin Willingmann ficará com oito deputados, menos um do que os conquistados por Katja Pähle em 2021.

Um choque previsível

Após a publicação dos resultados, o choque foi evidente e o incómodo palpável. Afinal, um partido amplamente considerado de extrema-direita – expurgado da família europeia a que pertencia por Marine Le Pen – voltou a ocupar uma posição de poder. E logo na Alemanha. Mas nenhum observador minimamente atento esperava um resultado diferente. Os sinais, na rua e nas urnas, eram claros. Não era uma questão de ‘se’, mas de ‘por quanto?’. Quanto à pergunta que verdadeiramente importa – ‘porquê?’ –, a resposta já não parece assim tão consensual. Uma sondagem do passado dia 6, o dia das eleições, conduzida pelo instituto alemão Infratest dimap pode facilitar a compreensão.

Quando questionados acerca das suas principais preocupações, esta amostra de eleitores da AfD falou quase em uníssono. 91% está «muito preocupado» com a presença de tantas pessoas estrangeiras na Alemanha e 89% com o aumento significativo do custo de vida. As duas questões seguintes, a da mudança da forma de viver no país e a manutenção do nível de vida, que decorrem das duas primeiras, reuniram o consenso de 85% e 80%, respetivamente, dos eleitores da AfD. De forma curta, os eleitores que estão preocupados com duas coisas: o aumento da imigração e a contração da economia.

Merz num Beco sem saída?

Na ressaca das eleições, Alice Weidel disse que este ato eleitoral «mostrou que as pessoas esperam uma mudança política», acusando Merz de a «bloquear» e, por isso, considera o chanceler «parte do problema, não da solução». A mudança, nas palavras de Weidel, «só existe com a AfD». Mais, galvanizada pela vitória na Saxónia-Anhalt e pelas sondagens a nível nacional, a líder da AfD atirou que «este Governo está no fim» e pediu eleições antecipadas: «Espero eleições federais antecipadas e espero que o atual chanceler seja substituído antes do Natal», oferecendo ainda uma resumo daquilo que pretende fazer uma vez chegada à Chancelaria Federal: «[Vamos] Combater os gastos excessivos, controlar as nossas fronteiras, deportar todos os estrangeiros, todos os criminosos, vamos fechar as fronteiras».

Merz, encostado à parede, revelou-se «profundamente chocado» e reconhece que o resultado do passado domingo «mudou não só a Saxónia-Anhalt, mas também a Alemanha no seu conjunto». Sven Schulze, o líder cessante da região, também reconheceu que o impacto escapa à circunscrição do estado que ainda lidera: «No geral, este foi um dia que nos abalou profundamente, não só na Saxónia-Anhalt». Merz considera que esta eleição demonstra que os alemães «anseiam por uma rutura» e por uma «mudança fundamental». Por isso, quer ajustar a narrativa do Governo, que considera não estar a comunicar bem os seus planos de reforma, e promete «fazer justiça pessoalmente» à mensagem dos eleitores. Poderá ser demasiado tarde. A AfD lidera as sondagens nacionais (28,1%) com uma vantagem de 8 pontos percentuais em relação à CDU e tem na Alemanha Ocidental o seu garante eleitoral. Nessa região, a AfD reúne 45% das intenções de voto, enquanto a CDU fica pelos 12%.

Os olhos estarão postos na Alemanha e, por enquanto, no Governo da Saxónia-Anhalt. Poderemos estar perante um momento charneira para o regime alemão, em particular, e para a política europeia, no geral.



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