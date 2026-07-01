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"Adoramos Portugal": Trump deixa mensagem aos portugueses e enaltece a relação entre os dois países

As palavras foram dirigidas para a embaixada norte-americana em Lisboa, que publicou o vídeo de Donald Trump.
Redação
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Caso dúvidas houvesse, Donald Trump veio tirá-las e garantir que a relação com Portugal é de "grandes amigos".

O presidente norte-americano aproveitou para falar de Portugal num vídeo a propósito da celebração do dia 4 de julho, que este ano celebra o 250.º aniversário desde a assinatura da Declaração da Independência dos EUA. As palavras foram dirigidas para a embaixada, que publicou o vídeo de Donald Trump.

O vídeo começa por referir um "grande amigo seu", John Arrigo, embaixador dos EUA em Lisboa. "É uma pessoa extraordinária que fez muito dinheiro no setor automóvel e decidiu tornar-se embaixador”, começa por dizer. "Eu deixei-o escolher, e ele escolheu Portugal", recorda.

O presidente norte-americano brincou ainda com os "campos de golfe" portugueses, explicando que foi um dos motivos pelos quais John Arrigo escolheu o país. "O John é um jogador de golfe amador. É melhor do que um amador, ele ganhou vários campeonatos. Ele é um tipo fantástico”, sublinha.

No vídeo, que será transmitido na "festa do 4 de julho" na embaixada em Lisboa, Donald Trump admite "amar" Portugal e afirma: "Estamos ansiosos por vos ver, talvez em breve".

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“John, continua a fazer um bom trabalho e a tomar conta das pessoas de Portugal e dos Estados Unidos da América", termina.

A publicação da Embaixada norte-americana em Lisboa vem acompanhada das palavras de John Arrigo, que sublinha ser uma honra receber a mensagem do presidente. "Tem sido uma oportunidade única na vida, poder servir esta administração num país tão incrível! Obrigado, Presidente Trump, e parabéns pelos 250 anos de independência, América!", pode ler-se.

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