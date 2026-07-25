Adolescente encontrada morta no porta-bagagens de cantor tinha feito vários abortos, o primeiro aos 13 anos

Mensagens trocadas com o suspeito revelam que a jovem tinha feito pelo menos um aborto antes de ser encontrada morta no carro do rapper.

Mensagens trocadas entre o cantor D4vd e Celeste Rivas Hernandez, a adolescente de 14 anos que este é acusado de ter assassinado, revelam que a jovem tinha engravidado e feito um aborto antes de morrer.

As mensagens foram apresentadas numa audiência em que um juiz deverá decidir se o cantor, cujo nome verdadeiro é David Anthony Burke, irá a julgamento pela morte da adolescente.

"E se o primeiro aborto não tiver resultado?", escreveu Celeste a Burke em junho de 2024, segundo o Ministério Público. A jovem tinha então 13 anos e o cantor 19.

O Ministério Público sustenta que Burke matou a adolescente depois de esta o ter ameaçado de revelar publicamente os abusos de que era vítima, o que destruiria a carreira do artista. Burke declarou-se inocente das acusações de homicídio e abuso sexual de uma menor.

As mensagens entre os dois

Numa troca de mensagens de janeiro de 2024, Burke pediu desculpa à adolescente por "a fazer passar por isto", de acordo com as mensagens exibidas no tribunal de Los Angeles na sexta-feira.

Ela respondeu: "nenhum de nós consegue cuidar do bebé, acho que é melhor assim, não é?"

Burke perguntou ainda: "a minha mãe sempre me disse para fazer esta pergunta se alguma vez estivesse nesta situação (...) é mesmo meu, certo?"

Celeste respondeu "claro que é teu, David", de acordo com o depoimento de um detetive.

Segundo o tribunal, noutra mensagem enviada em junho de 2024, Burke escreveu: "Que este aborto seja o último até termos o verdadeiro."

O Ministério Público apresentou ainda dados recuperados do iCloud do telemóvel do arguido, mostrando mensagens entre os dois que remontam a 8 de agosto de 2022, altura em que Celeste tinha 11 anos e Burke 17.

As acusações contra o cantor

O mesmo dispositivo tinha também fotografias da adolescente captadas durante os alegados abusos sexuais, segundo o Ministério Público e o detetive Corey Farrell, da polícia de Los Angeles.

A mãe da vítima, Mercedes Rivas Hernandez, ficou visivelmente emocionada e abandonou a sala do tribunal com o marido enquanto eram descritos pormenores de algumas das imagens.

O telemóvel de Burke mostrava também conversas entre os dois sobre um eventual plano para viverem juntos, a que tinham chamado "Operação Awesome". O casal terá terminado a relação em novembro de 2024, mas manteve o contacto, segundo um documento apresentado pela acusação este ano. Os procuradores alegam que os dois discutiram na noite anterior à morte de Celeste, alegadamente devido a outras relações de Burke com mulheres.

O que disse a autópsia

O médico legista Grant Ho, do Departamento do Médico-Legista do condado de Los Angeles, responsável pela autópsia de Celeste, testemunhou também na sexta-feira. Ho afirmou ser "extremamente difícil determinar" o momento exato da morte, devido ao estado de decomposição em que o corpo foi encontrado.

A defesa aproveitou esta incerteza para questionar se a adolescente poderia, de alguma forma, ter causado ferimentos a si própria. O detetive Farrell testemunhou ainda que o ADN recolhido de sangue encontrado na casa de Burke, em Hollywood Hills, e na garagem, correspondia ao de Celeste.

O caso e os próximos passos

D4vd, que se tornou conhecido através do TikTok com os êxitos "Romantic Homicide" e "Here With Me", encontrava-se em digressão quando o corpo de Celeste foi encontrado no porta-bagagens do seu Tesla, em setembro de 2025, um dia depois de a jovem completar 15 anos. A digressão mundial do artista foi cancelada e este afastou-se da vida pública e das redes sociais.

A polícia anunciou a detenção do cantor em abril deste ano. O Ministério Público do condado de Los Angeles apresentou sete acusações contra Burke, incluindo homicídio, abuso sexual contínuo de menor e mutilação de cadáver.

A família de Celeste tinha denunciado o seu desaparecimento, tendo esta sido vista pela última vez em casa de Burke a 3 de abril de 2025, cinco meses antes de os seus restos mortais serem encontrados no Tesla. Segundo a acusação, Burke conheceu Celeste online quando esta tinha 11 anos, tendo alegadamente começado a abusar sexualmente dela aos 13 anos, quando o cantor tinha 18.

A sessão de sexta-feira marcou o quarto dia de depoimentos na audiência preliminar. O caso deverá continuar a ser acompanhado esta semana, com novos testemunhos previstos.