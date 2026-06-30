Adolescente encontrada morta dentro de mala na Tailândia. Suspeito foi detido quando tentava fugir e arrisca pena de morte

O homem, de nacionalidade australiana, terá estrangulado a jovem de 17 anos até à morte e colocou o corpo sem roupa dentro de uma mala de viagem.

Um cidadão australiano de 46 anos foi acusado de homícido pelas autoridades tailandesas na sequência da morte de uma jovem de 17 anos, cujo corpo foi encontrado dentro de uma mala abandonada junto a uma linha de comboio, nas imediações da praia de Pattaya.

A vítima, identificada pela BBC como Tunchanok Donhomla, terá sido entrangulada até à morte. O corpo foi localizado sem roupa no interior da bagagem, numa zona isolada, depois de um alerta dado às autoridades.

Jovem foi dada como desaparecida

Segundo as autoridades, a vítima tinha sido dada como desaparecida por um amigo, na passada sexta-feira cerca das 17h, antes de ser encontrada sem vida. Este amigo revelou que Donhomla teria sido vista com um homem estrangeiro.

As diligências realizadas pela polícia permitiram reconstruir parte dos seus últimos movimentos através de imagens de videovigilância. A jovem foi vista a entrar num edifício acompanhada pelo suspeito, quinta-feira perto das 04h00 da madrugada. Mais tarde, as mesmas câmaras registaram apenas a saída do homem acompanhado apenas pela mala de viagem.

Detido quando tentava abandonar o país

O suspeito, identificado como Simon Peter Carman, foi intercetado no aeroporto de Suvarnabhumi, em Banguecoque, pela polícia tailandesa quando alegadamente estaria "a preparar-se para fugir do país".

O cidadão australiano foi acusado de homicídio qualificado, profanação de cadáver e rapto de menor. As autoridades continuam a investigar todas as circunstâncias do caso para determinar a sequência exata dos acontecimentos, contudo Carman pode mesmo ser condenado à pena de morte ou prisão perpétua.

Carman admitiu o crime

Durante o interrogatório, o homem negou ter planeado a morte da adolescente e apresentou às autoridades a sua versão dos acontecimentos, alegando ter agido em legítima defesa.

"Ele disse que não a queria matar, mas admitiu que a estrangulou, causando a morte dela”, revelou o coronel Anek Srathongyoo, superintendente da polícia de Pattaya, à Reuters.

Segundo a BBC, Carman explicou às autoridades que terá concordado em pagar 1.000 baht (cerca de 26,30 em euros) a Donholma por serviços sexuais, mas que discutiram quando voltaram para o seu apartamento e ele ofereceu apenas 500 baht (cerca de 13 euros). A morte da jovem terá sido o resultado da discussão.

O homem terá sido confrontado pelas autoridades sobre os arranhões que tem no corpo, que são "compatíveis com uma luta", ao qual respondeu: "Acho que é uma aranha; entram sempre aqui".

Suspeito pediu desculpa à família da vítima

Carman enviou uma mensagem de vídeo à famíla da vítima onde faz um pedido de desculpas, já sob custódia das autoridades: "Sinto muito pelo que aconteceu à vossa filha. Estava fora do meu controlo. Sei que vão ficar muito tristes, chateados... tal como eu. Por favor, digam a outras raparigas... para terem cuidado."

O pai da jovem já reagiu e afirma estar "profundamente triste" com a morte da filha. Já a madrasta de Donhomla, revoltada, terá questionado a polícia se o podia espancar: "Só quero que seja executado...", acrescentou.