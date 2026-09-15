Adolescente desaparecida durante oito meses é encontrada viva na casa de antigo professor. Homem fica em liberdade sob fiança

A jovem desapareceu de um abrigo para adolescentes em Columbus, em Ohio, em dezembro de 2025. Foi localizada oito meses depois, na residência de um antigo professor, que está acusado de interferência na custódia, mas que se declarou inocente.

Durante mais de oito meses, o paradeiro de uma adolescente do Ohio foi desconhecido. A jovem, que tinha 16 anos quando desapareceu, foi encontrada viva a 21 de agosto, 263 dias depois, dentro da casa de um antigo professor, de 48 anos, em Springfield.

A descoberta aconteceu durante uma operação que envolveu a polícia de Springfield, revela a revista People. Segundo os registos judiciais citados pela ABC 6, as autoridades já tinham estado anteriormente na residência à procura da jovem.

Na queixa, a que a People teve acesso, Jobe Binkley, o antigo professor, foi acusado de interferência na custódia, um delito de primeiro grau.

Desapareceu de uma casa de abrigo em dezembro de 2025

A jovem estava num centro de acolhimento para adolescentes em situação de crise, em Columbus, quando desapareceu a 2 de dezembro de 2025.

De acordo com o alerta de desaparecimento, a adolescente saiu das instalações e foi vista pela última vez com uma camisola cinzenta e calças pretas. A mãe explicou às autoridades que a jovem era de Springfield e que não conhecia bem naquela cidade.

A procura prolongou-se durante meses, até que as autoridades chegaram à residência de Jobe Binkley, um antigo professor do distrito escolar de Springfield.

Polícia já tinha ido à casa do antigo professor

Os documentos judiciais indicam que os agentes estiveram anteriormente na casa de Binkley durante a investigação ao desaparecimento.

Segundo o depoimento, em duas dessas ocasiões o homem negou que a adolescente estivesse no interior da residência e não permitiu que as autoridades entrassem para procurar a jovem. Os agentes já lhe tinham indicado que procuravam uma menor dada como desaparecida.

A situação mudou a 21 de agosto. Nessa ocasião, agentes da polícia de Springfield e um elemento da task force dos US Marshals deslocaram-se novamente à residência.

Foi então que Binkley terá reconhecido que a adolescente estava dentro da casa. A jovem foi encontrada viva.

Antigo professor está acusado

Jobe Binkley foi detido e acusado de um crime de interferência na custódia.

O homem declarou-se inocente e encontra-se em liberdade sob fiança. Está prevista uma audiência pré-julgamento para o final de setembro.

As autoridades não divulgaram, até ao momento, todos os detalhes sobre a relação entre Binkley e a adolescente nem esclareceram publicamente em que circunstâncias a jovem permaneceu na residência durante o período em que esteve desaparecida.

Professor já tinha sido afastado da escola

O caso ganhou outra dimensão devido ao passado profissional de Binkley.

Documentos relativos ao seu percurso no Springfield City School District, obtidos pela ABC 6, mostram que o antigo professor foi afastado de funções em novembro de 2024, devido a preocupações relacionadas com as suas interações profissionais com alunos.

Segundo o distrito, essas alegações acabaram por não ser consideradas fundamentadas.

Binkley foi despedido definitivamente em fevereiro de 2025 por violação das regras internas relativas à utilização de tecnologia.

O Springfield City Schools afirmou à ABC 6 que não tinha conhecimento de alegações relacionadas especificamente com esta adolescente.