Adolescente desaparecida durante oito meses é encontrada viva na casa de antigo professor. Homem fica em liberdade sob fiança

Durante mais de oito meses, o paradeiro de uma adolescente do Ohio foi desconhecido. A jovem, que tinha 16 anos quando desapareceu, foi encontrada viva a 21 de agosto, 263 dias depois, dentro da casa de um antigo professor, de 48 anos, em Springfield.
A descoberta aconteceu durante uma operação que envolveu a polícia de Springfield, revela a revista People. Segundo os registos judiciais citados pela ABC 6, as autoridades já tinham estado anteriormente na residência à procura da jovem.
Na queixa, a que a People teve acesso, Jobe Binkley, o antigo professor, foi acusado de interferência na custódia, um delito de primeiro grau.
Desapareceu de uma casa de abrigo em dezembro de 2025
A jovem estava num centro de acolhimento para adolescentes em situação de crise, em Columbus, quando desapareceu a 2 de dezembro de 2025.
De acordo com o alerta de desaparecimento, a adolescente saiu das instalações e foi vista pela última vez com uma camisola cinzenta e calças pretas. A mãe explicou às autoridades que a jovem era de Springfield e que não conhecia bem naquela cidade.
A procura prolongou-se durante meses, até que as autoridades chegaram à residência de Jobe Binkley, um antigo professor do distrito escolar de Springfield.
Polícia já tinha ido à casa do antigo professor
Os documentos judiciais indicam que os agentes estiveram anteriormente na casa de Binkley durante a investigação ao desaparecimento.
Segundo o depoimento, em duas dessas ocasiões o homem negou que a adolescente estivesse no interior da residência e não permitiu que as autoridades entrassem para procurar a jovem. Os agentes já lhe tinham indicado que procuravam uma menor dada como desaparecida.
A situação mudou a 21 de agosto. Nessa ocasião, agentes da polícia de Springfield e um elemento da task force dos US Marshals deslocaram-se novamente à residência.
Foi então que Binkley terá reconhecido que a adolescente estava dentro da casa. A jovem foi encontrada viva.
Antigo professor está acusado
Jobe Binkley foi detido e acusado de um crime de interferência na custódia.
O homem declarou-se inocente e encontra-se em liberdade sob fiança. Está prevista uma audiência pré-julgamento para o final de setembro.
As autoridades não divulgaram, até ao momento, todos os detalhes sobre a relação entre Binkley e a adolescente nem esclareceram publicamente em que circunstâncias a jovem permaneceu na residência durante o período em que esteve desaparecida.
Professor já tinha sido afastado da escola
O caso ganhou outra dimensão devido ao passado profissional de Binkley.
Documentos relativos ao seu percurso no Springfield City School District, obtidos pela ABC 6, mostram que o antigo professor foi afastado de funções em novembro de 2024, devido a preocupações relacionadas com as suas interações profissionais com alunos.
Segundo o distrito, essas alegações acabaram por não ser consideradas fundamentadas.
Binkley foi despedido definitivamente em fevereiro de 2025 por violação das regras internas relativas à utilização de tecnologia.
O Springfield City Schools afirmou à ABC 6 que não tinha conhecimento de alegações relacionadas especificamente com esta adolescente.