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Adolescente de 17 anos atropela casal de mota: os dois morreram dias depois do acidente. Jovem estava embriagado

Fábio estava internado desde dia 16 e, desde segunda-feira, estava a ser submetido a exames para determinar se tinha sofrido morte encefálica. 
Redação
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Adolescente de 17 anos atropela casal de mota: os dois morreram dias depois do acidente. Jovem estava embriagado
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O motociclista de 50 anos, atropelado por uma carrinha conduzida por um adolescente de 17 anos no Brasil, morreu esta terça-feira, cinco dias após o acidente trágico. 

Segundo a Globo, tudo aconteceu no estado de Goiânia, no dia 16 deste mês. Fábio seguia com a sua mulher, Neifa, perto das 07h00, para o trabalho de mota. Num cruzamento, o casal foi atingido por um carro depois de o adolescente, com sinais de embriaguez, ter ignorado um sinal vermelho.

Fábio estava internado desde dia 16 e, desde segunda-feira, estava a ser submetido a exames para determinar se tinha sofrido morte encefálica: a paragem total, completa e irreversível de todas as funções do cérebro e do tronco encefálico

A sua mulher terá morrido no dia 20 de agosto. 

O adolescente foi detido no dia 24 de agosto. A família garante estar “inconsolável” após o filho ter saído de uma festa e pegado na chave da carrinha, alugada pelos pais, sem o conhecimento destes.

O advogado do jovem informou ainda que o adolescente é acompanhado devido ao Transtorno de Défice de Atenção com Hiperatividade e devido à ansiedade, apontando que terá cometido o acidente numa altura de “surto”.

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