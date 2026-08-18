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Adolescente de 16 anos detido após tentar incendiar escola na Finlândia

Um adolescente de 16 anos foi detido na Finlândia por suspeita de tentar incendiar uma escola em Lohja, onde estavam cerca de 50 alunos e professores. Tinha uma arma branca, material inflamável e um manifesto. O fogo foi extinto sem causar feridos
Redação
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Adolescente de 16 anos detido após tentar incendiar escola na Finlândia

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A Polícia finlandesa deteve um adolescente de 16 anos suspeito de tentar incendiar a escola secundária que frequentava, na localidade de Lohja, no sul da Finlândia.

O incidente ocorreu na passada sexta-feira, quando cerca de 50 pessoas, entre alunos e professores, se encontravam no interior do estabelecimento de ensino.

O menor foi detido pouco depois de provocar o incêndio e encontra-se sob custódia policial. As autoridades pediram a sua prisão preventiva, enquanto decorre a investigação ao caso.

O adolescente é suspeito de vandalismo e de tentativa de cometer um crime grave contra a vida ou a integridade física.

Arma branca, material inflamável e manifesto encontrados

No momento da detenção, a Polícia encontrou na posse do jovem uma arma branca, material inflamável e um manifesto, embora as autoridades ainda não tenham divulgado a natureza ou o conteúdo deste último.

Pouco antes de ser detido, o adolescente autolesionou-se com a arma branca, tendo sido transportado para um hospital para receber assistência médica.

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Os bombeiros foram chamados ao local pelos serviços de emergência e conseguiram extinguir rapidamente o incêndio, antes que as chamas se propagassem pelo edifício.

Apesar da tentativa de incêndio, não houve feridos e os danos materiais na escola foram limitados.

A comissária Marjut Kronlund explicou que a Polícia ainda não pode avançar com mais pormenores sobre o caso.

“Dado que ainda não interrogámos o suspeito e a investigação técnica continua em curso, não podemos descrever os factos com mais detalhe neste momento nem pronunciar-nos sobre os fatores que motivaram este ato”, afirmou, num comunicado.

Finlândia tem histórico de ataques em escolas

O caso ocorre num país reconhecido pelo elevado nível educativo, mas que registou vários ataques em estabelecimentos de ensino nas últimas duas décadas.

Em novembro de 2007, um estudante de 18 anos matou oito pessoas com uma pistola numa escola secundária de Tuusula, no sul da Finlândia. Após o ataque, o jovem suicidou-se com um tiro na cabeça.

O episódio marcou a Finlândia como o primeiro ataque deste tipo registado no país.

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O mais recente ataque com vítimas mortais ocorreu em 2024, numa escola primária de Vantaa, a norte de Helsínquia.

Nesse caso, uma criança de 12 anos, que tinha sido vítima de bullying, matou a tiro um colega da mesma idade e feriu gravemente outros dois alunos.

No caso ocorrido agora em Lohja, as autoridades continuam a investigar as circunstâncias da tentativa de incêndio e as eventuais motivações do adolescente.

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