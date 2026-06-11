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Acusado de triplo homicídio matou família inocente (por engano) no Brasil

O serviço terá sido encomendado por uma organização criminosa ligada ao tráfico de droga e os alvos seriam traficantes de um grupo rival.
Redação
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Acusado de triplo homicídio matou família inocente (por engano) no Brasil

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Um homem suspeito de atuar como assassino contratado por grupos ligados ao tráfico de droga foi detido no Brasil depois de alegadamente ter executado três pessoas da mesma família por engano.

O caso ocorreu na cidade de Sarandi, no sul do Brasil, e está a chocar o país devido às circunstâncias invulgares. Segundo a Polícia Civil brasileira, o suspeito tinha recebido indicações para matar membros de um grupo rival, mas acabou por atingir pessoas sem qualquer ligação ao alvo inicialmente definido.

Família foi confundida com os verdadeiros alvos

Segundo o Correio da Manhã, o serviço terá sido encomendado no final do mês de maio por dois traficantes. O suspeito, já com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crimes e acabado de sair da prisão, terá seguido as indicações contrárias às que recebeu, e em vez de seguir até ao bar onde estavam os alegados alvos, terá ido na direção oposta e, por "uma trágica coincidência", também havia um bar.

Chegado ao local, disparou à queima roupa e atingiu um homem, a esposa e um adolescente de 15 anos, que morreram no local. Fez ainda um ferido.

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Suspeito foi localizado noutro estado

O suspeito, identificado pelas autoridades brasileiras como Jhonatan Sales dos Santos, de 32 anos, foi detido no estado de Santa Catarina, após uma operação conjunta das forças de segurança. Segundo a investigação, o homem encontrava-se foragido desde o crime.

Um alegado suspeito de fazer parte da organização criminosa já tinha sido detido dias antes no âmbito da mesma investigação.

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