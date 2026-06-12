Acordo para acabar conflito parece próximo, mas Trump acusa Irão de divulgar informações falsas sobre negociações

O presidente norte-americano não especifica quais os pontos revelados pelo Irão que não correspondem à verdade.

Numa altura em que o acordo entre os EUA e o Irão parece estar cada vez mais perto, Donald Trump garante que o Irão está a divulgar informações falsas sobre os termos que permitem cessar o conflito no Médio Oriente.

"Os termos que o Irão divulgou para as 'fake news' não têm nada a ver com os termos acordados por escrito. O que disseram, incluindo a sua declaração fraca e patética sobre a existência de um acordo, não tem qualquer relação com a verdade", escreveu o presidente norte-americano na sua rede Truth Social, embora não especifique quais os pontos falsos.

Recorde-se que Donald Trump afirmou na passada quinta-feira que o acordo entre os dois países estava mais próximo, prometendo o fim do conflito que envolve Israel e garantindo mesmo a suspensão de ataques esta sexta-feira. No entanto, o Irão mantém a postura retraída, sublinhando que quaisquer condições de acordo com os EUA serão divulgadas pelas autoridades iranianas.