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Acordo assinado, mas negociações em suspenso: Casa Branca adia viagem para reunião com Irão na Suíça

À imprensa, a Casa Branca explicou que a logística das negociações "nunca foi nem simples nem previsível".
Redação
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Acordo assinado, mas negociações em suspenso: Casa Branca adia viagem para reunião com Irão na Suíça
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As tão esperadas negociações entre os Estados Unidos e o Irão vão ter de esperar mais para acontecer: a Casa Branca anunciou que, por problemas logísticos, a delegação norte-americana não irá seguir para a Suíça, onde estava marcada acontecer a reunião com os negociadores iranianos.

À imprensa, a Casa Branca explicou que a logística das negociações "nunca foi nem simples nem previsível" e não informa de uma nova data para a delegação, liderada pelo vice-presidente norte-americano JD Vance, partir para as negociações.

Vance já tinha informado da possibilidade de viajar no fim de semana para a Suíça para participar no início das conversações com o Irão. "O nosso plano é ir à Suíça; não sei exatamente quando. A forma como estamos a organizar esta negociação técnica implica, obviamente, a participação dos líderes políticos (de ambos os países)", sublinhou.

O chefe da equipa de negociação do Irão, Mohammad Bagher Ghalibaf já tinha confirmado a presença na reunião marcada para a estância alpina de Bürgenstock .

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JD Vance tinha ainda assegurado que estariam presentes "pessoal no terreno para impulsionar diretamente as conversações técnicas e as discussões sobre a questão nuclear, ou seja, como destruir o urânio altamente enriquecido e todos esses pormenores práticos que exigem uma análise aprofundada".

Recorde-se que esta é uma das questões abordadas no Memorando de Entendimento assinado digitalmente por ambos os países: o oitavo ponto sublinha explicitamente que "a República Islâmica do Irão reitera que nunca produzirá armas nucleares".

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