A Universidade de Harvard, 390 anos depois

A 28 de outubro de 1636, o Tribunal Superior e Geral do Governador e da Companhia da Baía de Massachusetts, na Nova Inglaterra, votava a favor, aprovando o valor de 400 libras esterlinas, da fundação de um “colledge”. Seria o primeiro nas colónias britânicas na América. No seu testamento, John Harvard, um jovem pastor puritano que morreria dois anos mais tarde, deixaria ao New College, criado à imagem da Universidade de Cambridge, metade do seu património (cerca de 779 libras) e a sua biblioteca que continha cerca de 400 volumes. Um ano após a sua morte, o mesmo Tribunal que tinha aprovado a criação da Universidade decidiu homenagear o seu primeiro benfeitor. Nascia assim a Universidade de Harvard.

Cerca de 390 anos depois, Harvard é uma das mais, se não a mais, icónicas universidades do mundo. E começou a dar ao mundo alumni de relevo desde a primeira fornada de graduados em 1642. Nesse primeiro Commencement da história de Harvard, os graduados foram os seguintes: Benjamin Woodbridge, George Downing, John Bulkeley, William Hubbard, Samuel Bellingham, John Wilson, Henry Saltonstall, Tobias Barnard, and Nathaniel Brewster. Nomes que, em 2026, podem não parecer familiares, mas que tiveram todos, no seu tempo, um impacto considerável. Estes «jovens promissores», como lhes chamou o então icónico governador John Winthrop, enveredariam por «várias carreiras religiosas e políticas», escreveu Salvatore Cipriano no We’re History em 2019. George Downing, por exemplo, seria o responsável diplomático pela aquisição de Nova Amesterdão, que hoje conhecemos como Nova Iorque, aos neerlandeses e pela construção da famosa Downing Street, a rua de Londres cujo número 10 serve de residência para o primeiro-ministro britânico.

Hoje, a lista de alumni notáveis é interminável. John Adams, John Quicy Adams, Rutherford B. Hayes, Theodore Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy, George W. Bush, Barack Obama, Henry Kissinger, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Jamie Dimon, Mark Bloomberg, Ray Dalio. Todos eles passaram pelas salas de aula de Harvard, mesmo que alguns não tenham completado os respetivos cursos – Bill Gates, que abandonou a universidade para fundar a Microsoft em 1975, e Zuckerberg, que abandonou em 2004 para fundar o Facebook, são os casos mais conhecidos. São, no total, 161 prémios Nobel (mais que qualquer outra universidade do mundo), oito presidentes dos Estados Unidos (mais que qualquer outra universidade americana), e um vasto leque de empresários e cientistas que mudaram o mundo.

Voltando aos primórdios de Harvard. Se a segunda metade do século XVII foi a época de consolidação da Universidade nas colónias americanas, uma demonstração de que conseguiam produzir e transmitir conhecimento, formando homens de valor, de forma semelhante às famosas universidades da metrópole, o século XVIII surge como terreno fértil para o crescimento de novas instituições de ensino superior. Após a pioneira Harvard, surgiram as restantes universidades, hoje consideradas a nata do ensino superior norte-americano (Ivy League): Yale (1701), Pensilvânia (1740), Princeton (1749), Columbia (1754), Brown (1764) e Dartmouth (1769). A Universidade de Cornell, também incluída neste prestigioso leque, surgiria apenas em 1865. A sua importância para os desenvolvimentos políticos que marcaram a história de forma profunda é incalculável.

A Universidade, a Revolução e a manutenção da República

Seguindo a cronologia, aproximamo-nos de um dos acontecimentos que deu início a uma época inteiramente nova, uma época que hoje conhecemos como modernidade. Da Revolução Americana, responsável pela rotura dos laços coloniais com Londres, nasceu uma nova República. E foi a resistência a três atos britânicos da época – o Stamp Act, os Townshend Acts e o Tea Act – que transformou a independência, algo extremamente difícil, num objetivo tangível. Por detrás da resistência, estavam três cabeças que haviam saído de Harvard. Samuel Adams, John Adams e James Hancock. A sua enorme influência neste processo está explicada de forma pormenorizada num artigo publicado pela The Harvard’s Gazette em abril deste ano (’Harvard forefathers in three acts’), que termina com a informação que «nos anos que se seguiram à Revolução Americana, os três homens regressariam ao campus de Harvard para receberem títulos honoríficos pelo seu trabalho na fundação dos Estados Unidos da América».

E para que esta República recém-nascida resistisse ao teste do tempo contra as probabilidades – assim consideravam os seus Pais Fundadores –, as instituições de ensino superior deveriam assumir o papel de alicerces no exercício crucial de transmitir e criar conhecimento, formando uma cidadania que, de forma alguma, poderia governar-se a si própria sem educação.

Este sentimento foi expresso por todos os pais fundadores, e James Madison, que serviria como quarto presidente dos Estados Unidos da América, articulou-o de forma clara numa carta a W. T. Barry em 1822: «Um governo popular, sem informação popular ou sem os meios para a obter, não passa de um prólogo de uma farsa ou de uma tragédia; ou, talvez, de ambas. O conhecimento dominará para sempre a ignorância: e um povo que pretenda governar-se a si próprio deve munir-se do poder que o conhecimento confere».

Benjamin Franklin afirmou também que «o grande objetivo e finalidade de todo o conhecimento» era «uma inclinação aliada à capacidade de servir a humanidade». Isto não o impediu – na verdade, foi provavelmente isto que o levou a fazê-lo – de publicar uma crítica satírica a Harvard. Sob o pseudónimo feminino Silence Dogood, Franklin escreveu um ensaio publicado pelo The New-England Courant, no qual a sua personagem se imaginava num sonho: «À medida que avançava, todos os lugares ressoavam com a fama do templo do conhecimento: cada camponês, que tivesse meios para tal, preparava-se para enviar pelo menos um dos seus filhos a este lugar famoso». No entanto, «muitos, sim, a maior parte daqueles que se dirigiam para lá, eram pouco mais do que ignorantes e estúpidos». Ao analisar este ensaio na sua edição de 1 de janeiro de 2006, a Harvard Magazine destacou uma das partes mais mordazes da crítica: «A sonhadora Dogood chega a “um edifício grande e imponente” com um trono magnífico, no topo do qual se sentava o saber. A tribo que entrou no templo começou a subir ao trono, mas a maioria achou a tarefa demasiado difícil e ficou aos pés “com a senhora Ociosidade e a sua criada Ignorância”». Isto era verdade para Franklin, quando Harvard ainda se encontrava no seu primeiro século de vida. E é verdade para alguns na nossa época. Há dois exemplos principais: os antigos professores de Harvard Harvey Mansfield e James Hankins.

Um mundo dividido

A 8 de junho de 1978, Aleksandr Soljenítsin deu um dos mais marcantes Commencement speeches do século XX. Em plena Guerra Fria, um soviético que passara 8 anos no Gulag chegava à mais antiga e prestigiada universidade dos Estados Unidos para falar da grande divisão em que o mundo se encontrava. Um dos conceitos principais do discurso foi a verdade. Dizia Soljenítsin: «O lema de Harvard é “VERITAS”. Muitos de vós já descobriram, e outros irão descobrir ao longo das vossas vidas, que a verdade nos escapa assim que a nossa concentração começa a enfraquecer, deixando-nos, ao mesmo tempo, com a ilusão de que continuamos a procurá-la. Esta é a fonte de muita discórdia. Além disso, a verdade raramente é doce; é quase invariavelmente amarga».

Cerca de cinquenta anos depois, o conceito de verdade continua, de forma algo surpreendente, a ser motivo de discórdia na academia. A queda da qualidade do ensino e o afastamento das principais instituições do seu propósito tem sido um tema habitual nos Estados Unidos. Os livros de Allan Bloom e de William F. Buckley, Jr., são exemplos disso mesmo.

Mais recentemente, vários têm sido os académicos que se apresentam em oposição ao método das universidades mais prestigiadas e, como consequência, vemos a “deserção” de alguns e até a criação de novas universidades como a Universidade de Austin, Texas, que conta no seu leque de fundadores Niall Ferguson, um ex-professor de Harvard.

Harvey Mansfield, que saiu em 2023 após seis décadas como professor de filosofia política e governo em Harvard, lançou um livro intitulado Where Harvard Went Wrong, faz um argumento semelhante e atira, numa frase que escreveu em 1990, que «parece que não ocorre àqueles que exigem mais diversidade nas universidades que a diversidade mais importante não reside no sexo ou na classe social, mas sim nas opiniões». Numa entrevista recente ao The Harvard Magazine, o histórico professor traça claramente uma distinção que se tem tornado cada vez mais esbatida. É a distinção entre sociedade e universidade: «As universidades têm uma função mais ampla do que a sociedade. A sociedade baseia-se sempre em opiniões oficiais que as universidades questionam e não aceitam como um dado adquirido. As universidades questionam se os nossos métodos são tão sólidos como pensamos nas nossas sociedades. Na sua melhor forma, as universidades são céticas, mas mantêm-se cautelosas. Têm de ter em conta que as pessoas com quem convivem podem ficar zangadas com elas. Não se esqueçam da experiência de Sócrates».

Declínio e mudanças

Por sua vez, num poderoso e polémico texto de despedida em dezembro do ano passado, Why I’m Leaving Harvard, James Hankins, que ensinou História na Universidade ao longo das últimas quatro décadas, argumenta que assistiu, de um lugar privilegiado, à «substituição da história ocidental pela história global». Uma alteração que considera ser «uma das razões pelas quais a geração mais jovem se encontra num estado de desorientação moral e intelectual». A pandemia, e o consequente «rigoroso regime de medidas (…) imposto pela universidade», foi a gota de água para Hankins: «Tratava-se de uma forma de governação de emergência que refletia, de forma exagerada, a aceitação acrítica por parte de todo o país da “Ciência” e a sua propensão, quando apoiada pelo poder público, para invasões tirânicas da vida privada. Em Harvard, foi dito aos professores que tínhamos de dar aulas com máscara e realizar seminários pelo Zoom. Nenhuma dessas práticas se coadunava com a minha ideia de educação liberal».

James Hankins, concluindo que o apogeu da deriva woke não foi, como esperava, «apenas um gesto vazio de sinalização de virtude, (…) mas teve consequências sérias na forma como conduzíamos os nossos assuntos», relata dois exemplos no processo de candidaturas para pós-graduações: «Ao analisar as candidaturas de estudantes de pós-graduação no outono de 2020, deparei-me com um candidato excecional que se encaixava na perfeição no nosso programa. Em anos anteriores, este candidato teria subido imediatamente para o topo da lista de candidatos. Em 2021, no entanto, fui informado informalmente por um membro da comissão de admissões que “isso” (ou seja, admitir um homem branco) “não ia acontecer este ano”. No mesmo ano, um estudante de licenciatura indiscutivelmente brilhante a quem eu tinha dado explicações, que era literalmente o melhor aluno de Harvard – ganhou o prémio para o finalista com o melhor historial académico global –, foi rejeitado por todos os programas de pós-graduação a que se candidatou. Ele também era um homem branco. Liguei a amigos em várias universidades para descobrir por que razão ele tinha sido rejeitado. Em todo o lado era a mesma história: as comissões de admissão de pós-graduação de todo o país tinham vindo a seguir o mesmo protocolo tácito que o nosso. A única exceção que encontrei à exclusão geral de homens brancos tinha nascido mulher».

Não deixando de referir que Harvard está agora em melhores mãos com a presidência de Alan Garber depois do fiasco de Claudine Gay, Hankins acredita que pode «aproveitar muito melhor o meu tempo e a minha experiência na minha nova instituição – a Hamilton School of Classical and Civic Education da Universidade da Flórida – do que em Harvard. A razão para tal é que a Hamilton School está empenhada no ensino da história da civilização ocidental».

‘Escolher pelo mérito’

Nuno Palma, que era Professor Catedrático no Departamento de Economia na Universidade de Manchester, também ingressou recentemente na Hamilton School como Professor de Economia Política. Em declarações à VERSA, Palma diz que nas universidades, no geral, existe «aquilo a que podemos chamar pouca diversidade ideológica, especialmente nas ciências sociais e nas humanidades (a economia é um pouco mais diversa). Há um ambiente hostil a formas de pensar que de alguma forma defendam os valores do Ocidente». «Há um discurso que se tem tornado dominante», acrescenta, «de que o Ocidente é culpado de uma série de crimes históricos, como se só o Ocidente tivesse cometido crimes históricos». Como consequência, «há pessoas que ficam fartas disto. No caso do meu colega James Hankins, até escreveu em detalhe as razões que o fizeram sair de Harvard. As universidades têm de escolher pelo mérito. Claro que há desigualdades na sociedade, que até tendencialmente têm alguma correlação com as características físicas das pessoas, mas uma correlação não é causalidade e muitas vezes quem acaba beneficiado são pessoas que vêm de famílias privilegiadas. Não se pode reduzir as dificuldades das pessoas à sua cor da pele. É absurdo». «A Universidade», conclui o professor, «tem de ser cega e contratar por mérito. A responsabilidade de corrigir, através de investimento em escolas públicas, por exemplo, as desigualdades de forma a garantir uma meritocracia é do Estado, não da Universidade».

Assim, Harvard aproxima-se do seu quadringentésimo aniversário num momento em que o seu prestígio, ainda elevado, parece estar sob ameaça. De qualquer das formas, a deriva recente, ainda que seja prejudicial tanto para o ensino quanto para a República, não apaga quase quatro séculos de contribuições para os Estados Unidos, para a civilização ocidental e para o mundo.