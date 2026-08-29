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"À superfície, nada era visível”: menina de seis anos encontrada com vida após ficar soterrada no Nepal

Um som vindo debaixo da lama mudou o desfecho de uma operação de buscas no Nepal.
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Um choro vindo do meio dos escombros chamou a atenção dos socorristas. Era uma menina de seis anos, presa sob a lama e os destroços deixados pelas cheias que devastaram o distrito de Rasuwa, no Nepal. A criança foi encontrada com vida e retirada dos escombros por uma equipa da Armed Police Force, na localidade de Timure.

O resgate aconteceu na sexta-feira, três dias depois das cheias que atingiram a região. Os elementos da unidade especializada em busca e salvamento percorriam os destroços de um posto de segurança destruído quando ouviram uma criança a chorar.

"À superfície, nada era visível”, disse o vice-inspetor-geral da APF, Netra Bahadur Karki, de acordo com The kathmandu Post . “Suspeitamos que alguém estivesse preso sob os escombros."

A equipa começou imediatamente a remover a lama e os materiais que bloqueavam o acesso. Pouco depois, conseguiram chegar à menina e retirá-la do local.

Criança ficou soterrada após cheias no Nepal

Depois de ser retirada, a menina recebeu assistência no local e foi transportada para um posto fronteiriço em Timure. Estava inconsciente e visivelmente debilitada.

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As condições meteorológicas complicaram a sua transferência para uma unidade hospitalar. O mau tempo impediu que a criança fosse imediatamente evacuada por via aérea para receber tratamento médico.

O resgate aconteceu numa altura em que as equipas de emergência continuam a procurar sobreviventes em várias zonas afetadas pelas cheias.

Timure, uma localidade situada junto à fronteira entre o Nepal e a China, foi uma das áreas mais atingidas pela subida repentina das águas do rio Bhotekoshi. Casas, estradas, pontes, postos policiais e infraestruturas de produção de energia ficaram destruídos ou gravemente danificados.

A dimensão da destruição tem dificultado o acesso das equipas de emergência. Em vários pontos, as águas e os deslizamentos de terras alteraram completamente o terreno, tornando difícil identificar os locais onde existiam anteriormente edifícios e infraestruturas.

Tragédia deixou centenas de mortos e milhares de desaparecidos

Segundo o balanço mais recente feito pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros nepalês, tinham sido recuperados 675 corpos e mais de 2000 pessoas continuavam dadas como desaparecidas. O Governo diz estar a mobilizar todos os recursos disponíveis para localizar sobreviventes e prestar assistência às populações afetadas.

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Enquanto as equipas continuam a procurar desaparecidos entre a lama e os escombros, o salvamento da menina de seis anos representa um dos momentos de esperança no meio da devastação.

Os socorristas continuam a trabalhar contra o tempo, à procura de sinais de vida nas estruturas destruídas e nas zonas que permanecem isoladas pelas cheias.

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