A poucos dias de chegar a Portugal, Rod Stewart recebe oxigénio durante concerto e preocupa fãs

Rod Stewart viveu um momento de grande tensão durante um concerto, no Utah, nos Estados Unidos, depois de ter sentido dificuldades e desconforto físico em palco e ter precisado de assistência médica durante a atuação. O episódio aconteceu a uma semana da participação do cantor britânico no Rock in Rio Lisboa.

O músico britânico de 81 anos interrompeu momentaneamente o espetáculo após apresentar sinais de indisposição. As imagens divulgadas mostram Stewart a receber oxigénio, para recuperar, perante um público que manifestava gritos e aplausos de apoio.

Apesar do susto, o cantor acabou por regressar ao concerto e tranquilizou o público. Explicou aos fãs que esteve quase a desmaiar, mas que iria continuar o espetáculo, mas sentado.

Episódio acontece após problemas de saúde recentes

O momento surge numa altura em que Rod Stewart tem enfrentado alguns problemas de saúde. O artista já tinha sido obrigado a cancelar atuações anteriormente devido a uma infeção respiratória que afetou a sua voz e condição física.

Ainda assim, o músico tem mantido a agenda da digressão “One Last Time Tour” que decorrerá até agosto, que passagem por Lisboa a 27 de junho.