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"A Gronelândia não está à venda": Dinamarca responde a novas ameaças de Trump

Este é um debate que começou no início deste ano, após Donald Trump insistir que a Gronelândia seria uma mais-valia para os EUA.
Redação
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"A Gronelândia não está à venda": Dinamarca responde a novas ameaças de Trump

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Após as novas ameaças do presidente norte-americano colocarem a Groenlândia de volta ao centro das atenções, a primeira-ministra da Dinamarca voltou a frisar o que o país tem vindo a gritar desde o início deste ano: “A Gronelândia não está à venda”.

Mette Frederiksen falava à comunicação social à chegada ao segundo dia da cimeira da NATO, onde Donald Trump voltou a insistir que a Gronelândia deveria ser controlada por Washington, sugerindo que poderia “retirar todas as tropas das Europa”.

Recorde-se que a Gronelândia é um território autónomo da Dinamarca.

A primeira-ministra dinamarquesa garante que estão preparados para defender "cada centímetro" do território e apelou a que “todos os aliados respeitem o direito do povo groenlandês à autodeterminação”.

Este é um debate que começou no início deste ano, após Donald Trump insistir que a Gronelândia seria uma mais-valia para os EUA.

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