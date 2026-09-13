30 anos depois, o “vestido da vingança” de Diana está de volta: peça icónica vai a leilão por centenas de milhares de euros

A Princesa Diana usou o vestido preto, justo, curto e com os ombros destapados, da designer grega Christina Stambolian, no dia 29 de junho de 1994, num jantar de angariação de fundos organizado pela Vanity Fair, nos jardins de Kensington, em Londres.

O vestido mais icónico usado pela princesa Diana vai voltar a ser leiloado em dezembro, em Nova Iorque - e deverá alcançar centenas de milhares de euros.

O célebre “vestido da vingança”, usado pela princesa em 1994 vai ser leiloado pela Sotheby’s no dia 9 de dezembro.

Segundo a Euronews, estima-se que a peça, que pertence a um casal de colecionadores escoceses, alcance entre os 150 mil e os 300 mil dólares (cerca de 130 mil a 258 mil euros). A peça já tinha sido vendida ao casal em 1997, poucos meses depois da morte da princesa, por pouco mais de 39 mil libras na altura, o que corresponderia atualmente a mais de 100 mil euros, segundo o The Guardian.

Parte das receitas da venda de dezembro reverterá para a NHS Lothian Charity, em nome do Royal Edinburgh Hospital.

O que é o “vestido da vingança”?

A Princesa Diana usou o vestido preto, justo, curto e com os ombros destapados, da designer grega Christina Stambolian, no dia 29 de junho de 1994, num jantar de angariação de fundos organizado pela Vanity Fair, nos jardins de Kensington, em Londres.

Além do vestido, todo o look era arrojado para uma princesa: collants transparentes, sapatos Manolo Blahnik, unhas pintadas de vermelho, uma gargantilha de pérolas e uma pregadeira que tinha recebido como presente da rainha aquando do casamento com Carlos, em 1981.

Mas o nome a que ficou associado o look tem outro motivo. Mais tarde nessa noite, soube-se o porquê de vestido tão arrojado: o então príncipe Carlos admitiu publicamente ter sido infiel durante uma entrevista televisiva.

A imprensa revelou que a primeira escolha de look para aquela noite era um vestido da Valentino, mais tradicional, mas que, depois de revelado, a princesa optou pelo vestido de Stambolian.

O vestido não só ficou batizado como “vestido da vingança”, como o mundo da moda adotou essa expressão para designar a prática de usar uma roupa muito elegante, ousada e deslumbrante em público logo após o fim de um relacionamento ou uma desilusão, para mostrar confiança e poder.