25 anos do 11 de Setembro: a vida nunca mais foi a mesma. O que mudou no mundo e surgiu da tragédia (sem darmos por isso)

Há gestos e hábitos que hoje parecem banais, mas que fazem parte de um mundo profundamente marcado pelo 11 de Setembro. Vinte e cinco anos depois dos ataques, as consequências daquela manhã continuam presentes muito para além da política, das guerras e da segurança: algumas entraram, quase sem darmos por isso, na nossa rotina.

Há gestos e hábitos que hoje parecem banais, mas que fazem parte de um mundo profundamente marcado pelo 11 de Setembro. Vinte e cinco anos depois dos ataques, as consequências daquela manhã continuam presentes muito para além da política, das guerras e da segurança: algumas entraram, quase sem darmos por isso, na nossa rotina.

O 11 de Setembro não mudou apenas a política internacional ou a segurança dos Estados Unidos. Mudou também pequenos gestos do quotidiano — alguns tão banais que já nem nos lembramos de que foram consequência daquele dia. 25 anos depois, estas são algumas das mudanças que entraram na nossa vida.

A geração antes do 11 de setembro: onde estavam naquele dia?

Há acontecimentos que ficam gravados na memória de tal forma que quase toda uma geração consegue responder à mesma pergunta: “Onde estava quando aconteceu?”.

Em Portugal, essa pergunta foi muitas vezes feita a quem viveu o 25 de Abril de 1974. Há até uma conhecida tradição televisiva de questionar figuras públicas sobre onde estavam e o que faziam nesse dia.

Para quem viveu o 11 de setembro de 2001, a pergunta produz um efeito semelhante. Hoje, muitas dessas pessoas, agora de uma geração mais velha, conseguem ainda dizer com precisão onde estavam, com quem estavam e o que estavam a fazer quando as imagens das Torres Gémeas começaram a surgir nos ecrãs.

Uma geração nascida depois do 11 de setembro

Há hoje adultos que nasceram depois de 2001 e para quem o mundo com controlos reforçados, guerras no Médio Oriente, alertas terroristas e segurança apertada nos aeroportos sempre existiu.

Para essa geração, o 11 de Setembro não é uma memória vivida, mas um acontecimento histórico. É uma das consequências mais interessantes 25 anos depois: há milhões de pessoas que cresceram num mundo moldado por um acontecimento que aconteceu antes de nascerem.

O mais óbvio: o aeroporto

Antes do 11 de setembro, a segurança nos aeroportos residia muito numa responsabilidade das companhias aéreas em rastrear os passageiros e bagagens. A Comissão do 11 de Setembro descreve esse sistema como “pré-ataques”.

Hoje em dia, chegar ao aeroporto significa aceitar uma sequência de controlos que já nos parece banal, mas que começou precisamente por causa deste novo sistema. Mostrar documentos, bagagem, líquidos, equipamentos eletrónicos, passar pelos scanners: muitos destes procedimentos tornaram-se parte da rotina depois do 11 de Setembro.

A segurança que começa muito antes da porta de embarque

Após a tragédia com o sequestro dos aviões que provocaram a queda das Torres Gémeas, foi criado o Transportation Security Administration (TSA), Administração de Segurança no Transporte em português. Trata-se de uma agência do governo dos Estados Unidos responsável por garantir a segurança dos sistemas de transporte, com foco principal nos aeroportos.

Antes, o controlo de passageiros e bagagens nos aeroportos norte-americanos estava sobretudo a cargo das companhias aéreas e de empresas privadas contratadas para esse efeito. Mas as fragilidades do sistema obrigaram o Governo norte-americano a assumir diretamente essa responsabilidade.

Em novembro de 2001, foi criada a Transportation Security Administration (TSA), que passou a coordenar e supervisionar a segurança dos transportes aéreos a nível federal. Foi o início de um modelo que transformou a passagem pelo aeroporto naquilo que hoje conhecemos.

O passaporte como segurança nacional

Viajar passou a significar ser mais facilmente identificado. A Comissão do 11 de Setembro concluiu que, antes dos ataques, a segurança das fronteiras e a luta contra o terrorismo eram tratadas de forma “demasiado separada”. A resposta passou por reforçar os sistemas de identificação, melhorar a autenticação dos documentos de viagem e cruzar informação entre diferentes autoridades.

A própria Comissão recomendou que os sistemas de fronteiras fossem capazes de detetar indicadores de risco nos documentos e que a informação sobre “potenciais terroristas” estivesse disponível para as autoridades de fronteira e de segurança.

Tirar os sapatos na segurança do aeroporto? Tudo pela segurança

Neste caso, a mudança ocorreu já depois do reforço nos aeroportos devido ao 11 de Setembro. Foi em dezembro de 2001, quando Richard Reid tentou fazer explodir uma bomba escondida nos sapatos durante um voo da American Airlines, que os Estados Unidos (e o resto do mundo) começaram a exigir que alguns passageiros retirassem os sapatos durante o controlo de segurança.

As portas do cockpit? Impenetráveis

Talvez seja lógico pensar que as portas das cabines dos pilotos deveriam ser impenetráveis desde sempre. Mas, antes da tragédia, não tinham o nível de resistência e proteção que têm hoje. Os quatro aviões sequestrados mostraram que controlar o acesso ao cockpit significava, na prática, controlar o avião.

Depois dos ataques, a aviação comercial reforçou fisicamente as portas das cabines. Nos EUA, a FAA (Administração Federal de Aviação, em português) determinou que as portas dos cockpits fossem reforçadas e capazes de resistir à entrada forçada.

Autoridades internacionais: uma fronteira que não devia ser delineada

Uma das grandes falhas identificadas depois dos ataques estava escondida nos computadores das próprias autoridades: a informação existia, mas nem sempre chegava a quem precisava dela.

Os ataques do 11 de Setembro permitiram concluir que havia problemas significativos na partilha de informação entre serviços de informações e autoridades policiais. A resposta foi criar mecanismos para aproximar essas estruturas e facilitar o cruzamento de dados.

O objetivo passou a ser precisamente aquele que se tornou quase um cliché da segurança moderna: “ligar os pontos” antes que seja tarde demais.

Já não se fazem edifícios como as Torres Gémeas

O 11 de Setembro também mudou a forma como se pensa a segurança de edifícios e infraestruturas. A destruição das Torres Gémeas e a dimensão da operação de emergência obrigaram autoridades e especialistas a repensar planos de evacuação, resposta a incêndios, comunicações de emergência e resistência das estruturas a determinados tipos de ameaça.

A mudança não aconteceu apenas em Nova Iorque: a preparação para situações de emergência passou a ocupar um lugar mais central no planeamento de edifícios e espaços públicos.

Depois de uma tragédia, “tranca-se a porta”

Entrar num estádio, num concerto ou num grande evento também se tornou uma experiência diferente. O receio de ataques terroristas levou autoridades e organizadores a reforçar medidas de segurança em locais com grandes concentrações de pessoas, desde o controlo de acessos à vigilância aos planos de emergência. O 11 de Setembro não inventou estas medidas, mas ajudou a transformar a prevenção de ataques numa preocupação central na organização de grandes eventos.

O sequestro que mudou de sentido

Antes de 2001, muitos protocolos da aviação partiam da ideia de que os sequestradores queriam negociar e assumir o controlo do avião e levá-lo para um destino diferente.

Os ataques demonstraram que um avião podia ser usado como arma e que os próprios sequestradores podiam não ter intenção de sobreviver. A partir daí, a aviação passou a preparar-se para uma ameaça diferente: impedir que alguém consiga assumir o controlo da aeronave.

Uma nova guerra

Poucas mudanças foram tão profundas como esta: depois do 11 de Setembro, os Estados Unidos passaram a travar uma guerra que não tinha um Estado como inimigo. A invasão do Afeganistão, em outubro de 2001, foi a primeira grande resposta militar aos ataques e marcou o início da chamada “guerra contra o terrorismo”. O conceito acabaria por ultrapassar largamente a operação contra a Al-Qaeda e moldar a política externa norte-americana durante décadas.

Como uma tragédia em Nova Iorque mudou a televisão em todo o mundo

Poucos acontecimentos ficaram tão associados à televisão como o 11 de Setembro. Milhões de pessoas acompanharam os ataques em direto, viram repetidamente as mesmas imagens e passaram horas (em muitos casos, dias) diante do ecrã à procura de novas informações.

A televisão deixou de ser apenas o meio que explicava o que tinha acontecido: tornou-se o próprio lugar onde o acontecimento estava a acontecer para grande parte do mundo. A partir daí, a cobertura de acontecimentos traumáticos passou a ser marcada pela lógica da informação permanente: imagens em direto, repetições, testemunhos de pessoas no local, especialistas em estúdio e atualizações sucessivas à medida que surgiam novos dados.

Foi um dos momentos que mostrou, de forma brutal, o poder da televisão para transformar um acontecimento local numa experiência global partilhada.

“Terrorismo” passou a ser uma palavra do quotidiano

Antes de 2001, palavras como “nível de ameaça”, “alerta terrorista”, “lista de exclusão aérea”, “segurança interna” ou “ameaça elevada” não faziam parte da conversa quotidiana da mesma forma.

Hoje, estas são expressões comuns nos governos, nos aeroportos, nas notícias e até na linguagem política. O terrorismo deixou de ser visto apenas como um problema distante e passou a fazer parte da perceção diária de segurança de milhões de pessoas.

Uma mala sozinha passou a ser um gatilho

Um objeto deixado sozinho num aeroporto, estação ou rua passou a ser encarado de outra maneira. A ideia de que uma mala abandonada pode representar uma ameaça tornou-se parte do comportamento quotidiano em espaços públicos.

A maneira de homenagear tornou-se grandiosa (tal como as tragédias)

O 11 de Setembro deu origem a uma nova geração de memoriais que não se limitam a estátuas ou placas. O próprio espaço onde ocorreu a tragédia foi transformado num lugar de memória, com os nomes das vítimas inscritos no memorial.

A internet tornou-se um campo de batalha

Depois do 11 de Setembro, a internet ganhou importância na investigação, prevenção e combate ao terrorismo. Fóruns, sites e, mais tarde, redes sociais passaram a ser monitorizados pelas autoridades devido à possibilidade de serem utilizados para propaganda, recrutamento ou comunicação entre possíveis terroristas.

O controlo do dinheiro passou a ser feito com mais detalhe

Depois do 11 de Setembro, o combate ao financiamento de organizações terroristas tornou-se uma prioridade internacional. Bancos e outras instituições financeiras passaram a estar sujeitos a regras mais apertadas para identificar transações suspeitas, conhecer os seus clientes e comunicar determinados movimentos às autoridades. Ou seja, uma transferência bancária passou a poder ser analisada também do ponto de vista da segurança.

Os simulacros na educação

Nos EUA, a preparação para emergências ganhou um novo peso no sistema educativo. Exercícios de evacuação e planos para situações de emergência passaram a ser mais abrangentes. Em vez de preparar apenas para incêndios ou desastres naturais, muitas instituições começaram também a considerar ameaças deliberadas.

Nem todas estas mudanças nasceram diretamente dos ataques, nem aconteceram ao mesmo tempo. Algumas foram respostas imediatas, outras surgiram na sequência de acontecimentos posteriores e outras resultaram de uma mudança mais profunda na forma como governos e sociedades passaram a olhar para o risco.

É talvez essa a marca mais duradoura do 11 de Setembro: 25 anos depois, há muitas coisas que fazemos sem pensar que só fazem sentido num mundo que aprendeu a viver depois daquele dia.