20 mil pessoas, uma mesa de cinco quilómetros e uma causa solidária: Roménia tem novo recorde do Guinness

Relacionados
A Roménia entrou para o livro dos recordes do Guinness após reunir dezenas de milhares de pessoas este sábado para se sentarem numa mesa de mais de cinco mil metros para arrecadar fundos para o primeiro hospital psiquiátrico pediátrico do país.
Designada por “Mesa Unida”, cerca de 20 mil pessoas sentaram-se ao longo do Boulevard Unirii, até à Praça da Constituição, em frente ao Palácio do Parlamento da era comunista de Bucareste. Foi a “mesa mais longa feita de materiais reciclados”, de acordo com o certificado do Guinness World Records, citado pela Associated Press. A mesa estava decorada com flores e petiscos para quem participou na iniciativa.
Joanne Brent, jurada sénior e juíza oficial do Guinness World Records, que participou no evento em Bucareste, afirmou que o evento provou que a conquista recordista foi bem aproveitada. "Todos, 20 mil pessoas que me disseram que estão aqui hoje, reuniram-se em torno de uma mesa e de uma causa comum", começou por dizer. "Vejo isso com frequência, pessoas a unirem-se, conquistas recordes com impacto no mundo real”, recordou.
O dinheiro arrecadado com o recorde já tem destino: uma unidade psiquiátrica infantil com 3.900 metros quadrados dentro do complexo do Hospital Obregia, na capital do país.
O recorde anterior do Guinness para a mesa mais longa feita de materiais reciclados era detido pelo mesmo país e foi conquistado na mesma data no ano passado, numa mesa com 2.782 metros.