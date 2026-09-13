20 mil pessoas, uma mesa de cinco quilómetros e uma causa solidária: Roménia tem novo recorde do Guinness

Durante algumas horas, uma das principais avenidas de Bucareste ficou ocupada por uma mesa que parecia não ter fim. Cerca de 20 mil pessoas participaram na iniciativa, que juntou uma tentativa de bater um recorde mundial a uma causa destinada às crianças.

A Roménia entrou para o livro dos recordes do Guinness após reunir dezenas de milhares de pessoas este sábado para se sentarem numa mesa de mais de cinco mil metros para arrecadar fundos para o primeiro hospital psiquiátrico pediátrico do país.

Designada por “Mesa Unida”, cerca de 20 mil pessoas sentaram-se ao longo do Boulevard Unirii, até à Praça da Constituição, em frente ao Palácio do Parlamento da era comunista de Bucareste. Foi a “mesa mais longa feita de materiais reciclados”, de acordo com o certificado do Guinness World Records, citado pela Associated Press. A mesa estava decorada com flores e petiscos para quem participou na iniciativa.

Joanne Brent, jurada sénior e juíza oficial do Guinness World Records, que participou no evento em Bucareste, afirmou que o evento provou que a conquista recordista foi bem aproveitada. "Todos, 20 mil pessoas que me disseram que estão aqui hoje, reuniram-se em torno de uma mesa e de uma causa comum", começou por dizer. "Vejo isso com frequência, pessoas a unirem-se, conquistas recordes com impacto no mundo real”, recordou.

O dinheiro arrecadado com o recorde já tem destino: uma unidade psiquiátrica infantil com 3.900 metros quadrados dentro do complexo do Hospital Obregia, na capital do país.

O recorde anterior do Guinness para a mesa mais longa feita de materiais reciclados era detido pelo mesmo país e foi conquistado na mesma data no ano passado, numa mesa com 2.782 metros.