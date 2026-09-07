19 equipas, duas horas e uma sepultura: Hungria organiza competição insólita para encontrar o melhor coveiro

Dezanove equipas, duas pessoas em cada uma, e pouco mais de uma hora para completar uma tarefa pouco habitual. A competição realizada em Nyergesújfalu desafia coveiros a escavar uma sepultura com dimensões rigorosas, enquanto um júri avalia também o resultado final.

Hoje em dia parece haver festivais para todos os gostos: na Hungria, descobriu-se um novo. A cidade de Nyergesújfalu realizou este fim de semana um evento inédito (e insólito): trata-se de uma competição internacional dos… melhores coveiros.

A estratégia é simples: 19 equipas (cada uma com dois coveiros) defrontam-se para provar quem consegue escavar uma sepultura com 2 metros de comprimento, 80 centímetros de largura e 1,60 metros de profundidade no menor tempo.

A agência Reuters, que conta como foi a prova húngara, explica ainda que os júris avaliam o aspeto da cova, além do cumprimento com as medidas.

A equipa que venceu a competição no ano passado, voltou a conquistar o primeiro lugar, demorando pouco mais de uma hora a concluir a tarefa. “Não dá para nos prepararmos para isto separadamente, porque trabalhamos todos os dias; estamos nisto todos os dias”, disse o vencedor Laszlo Kiss. O prémio de 200 mil florins húngaros (cerca de 550 euros) foi dividido entre ele e o colega Róbert Nagy.

O objetivo da prova é atrair jovens para aquele ofício, que, apesar dos avanços tecnológicos, não pode ser realizado por máquinas, uma vez que estas não entram em cemitérios lotados. Neste sentido, Jozsef Varga, presidente da associação dos cemitérios húngaros, considera que a iniciativa ajuda a entender não só o esforço físico, mas também psicológico que aquele trabalho requer.