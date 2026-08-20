12 anos depois da morte, Instagram de Robin Williams é reativado pelos filhos: "Queremos que isto seja um espaço seguro"

Como primeira publicação desde a morte do ator, a 11 de agosto de 2014, os filhos partilharam um texto a assinalar aquele que seria o 75.º aniversário do pai.

A conta de instagram de Robin Williams voltou a dar sinais após 12 anos sem qualquer atualização. Os responsáveis são os seus três filhos Zach, Zelda e Cody.

Como primeira publicação desde a morte do ator, a 11 de agosto de 2014, os filhos partilharam um texto a assinalar aquele que seria o 75.º aniversário do pai.

“Ao celebrarmos o que seria o 75º ano de vida do nosso pai, sentimos gratidão ao ver novas gerações a descobrirem o seu trabalho, enquanto fãs de longa data continuam a celebrar a alegria que ele trouxe às suas vidas”, começam por escrever.

"À medida que a tecnologia evolui, queremos que isto seja um espaço seguro e de confiança onde as histórias, fotos video e memórias partilhadas sejam o reflexo do seu legado de autenticidade, carinho e empatia", acrescentam. A motivação para voltarem a ativar a conta do pai centra-se precisamente neste ponto: a tecnologia.

Foi Zelda Williams que revelou o motivo nas suas redes sociais privadas. A também atriz explicou que os três pretendem contribuir para travar a proliferação descontrolada de conteúdos criados por Inteligência Artificial que recorrem, sem consentimento, à imagem e voz de Robin Williams.

Recorde-se que Robin Williams morreu em 2014, aos 63 anos, após tirar a própria vida. Nessa altura, sofria com doença de Parkinson.