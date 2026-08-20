quinta-feira, 20 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

12 anos depois da morte, Instagram de Robin Williams é reativado pelos filhos: "Queremos que isto seja um espaço seguro"

Como primeira publicação desde a morte do ator, a 11 de agosto de 2014, os filhos partilharam um texto a assinalar aquele que seria o 75.º aniversário do pai. 
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
12 anos depois da morte, Instagram de Robin Williams é reativado pelos filhos: "Queremos que isto seja um espaço seguro"
AP

Detido suspeito de sequestrar, violar e roubar distribuidora de pão em Torres Novas. Foi encontrado acompanhado por duas mulheres

Relacionados

Robin Williams estava "frustrado" com diagnóstico de doença neurológica antes da sua morte

Robin Williams suicidou-se há quase sete anos. Segundo o filho, o ator estava “frustrado” após lhe ter sido diagnosticada a doença de Parkinson. Diagnóstico esse que se descobriu estar errado após a sua morte.
Robin Williams estava "frustrado" com diagnóstico de doença neurológica antes da sua morte

A conta de instagram de Robin Williams voltou a dar sinais após 12 anos sem qualquer atualização. Os responsáveis são os seus três filhos Zach, Zelda e Cody.

Como primeira publicação desde a morte do ator, a 11 de agosto de 2014, os filhos partilharam um texto a assinalar aquele que seria o 75.º aniversário do pai. 

“Ao celebrarmos o que seria o 75º ano de vida do nosso pai, sentimos gratidão ao ver novas gerações a descobrirem o seu trabalho, enquanto fãs de longa data continuam a celebrar a alegria que ele trouxe às suas vidas”, começam por escrever.

"À medida que a tecnologia evolui, queremos que isto seja um espaço seguro e de confiança onde as histórias, fotos video e memórias partilhadas sejam o reflexo do seu legado de autenticidade, carinho e empatia", acrescentam. A motivação para voltarem a ativar a conta do pai centra-se precisamente neste ponto: a tecnologia. 

Foi Zelda Williams que revelou o motivo nas suas redes sociais privadas. A também atriz explicou que os três pretendem contribuir para travar a proliferação descontrolada de conteúdos criados por Inteligência Artificial que recorrem, sem consentimento, à imagem e voz de Robin Williams.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Recorde-se que Robin Williams morreu em 2014, aos 63 anos, após tirar a própria vida. Nessa altura, sofria com doença de Parkinson.

Temas

Robin Williams
Instagram
Zach Williams
Zelda Williams
Cody Williams

Leia também

UE garante abastecimento de gás no inverno com reservas a 62%

A Comissão Europeia garantiu que a situação do abastecimento de gás na UE é estável e sem riscos para o inverno, apesar do encerramento do Estreito de Ormuz e do calor. Bruxelas desvalorizou os alertas da norueguesa Equinor, que duvida que a meta de 80% de armazenamento seja atingida
UE garante abastecimento de gás no inverno com reservas a 62%

Homem procurado pela polícia no Reino Unido é detido enquanto dormia no telhado após dois dias barricado

A polícia registou ocorrências em algumas propriedades danificadas devido à atuação do arguido, mas garante apoio aos residentes afetados.
Homem procurado pela polícia no Reino Unido é detido enquanto dormia no telhado após dois dias barricado

Morre aos 101 anos o homem que passou mais de 70 anos preso. Era o recluso mais antigo dos Estados Unidos

Francis Clifford Smith morreu depois de uma vida marcada por mais de sete décadas atrás das grades. Viu a própria execução ser marcada por oito vezes e chegou a receber a chamada última refeição em todas elas.
Morre aos 101 anos o homem que passou mais de 70 anos preso. Era o recluso mais antigo dos Estados Unidos

Mais vistos

Destaques