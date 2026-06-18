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110 dias depois do início do conflito, Estados Unidos e Irão assinam memorando que prevê o cessar-fogo e limitações nucleares

A Casa Branca publicou um vídeo de Donald Trump a assinar uma cópia do acordo ao lado de Emmanuel Macron.
Redação
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110 dias depois do início do conflito, Estados Unidos e Irão assinam memorando que prevê o cessar-fogo e limitações nucleares
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É oficial: o acordo entre os Estados Unidos e o Irão já foi assinado por ambos os países e já está em vigor.

Quem o confirma é o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, que adianta que o documento foi assinado digitalmente. Também a Casa Branca confirmou a assinatura do documento comuma publicação nas redes sociais.

Já num jantar com o presidente francês, Emmanuel Macron, no Palácio de Versalhes, a propósito da cimeira do G7, Donald Trump assinou simbolizamente uma cópia do acordo. "Isto não foi fácil, posso garantir-vos", afirmou no jantar.

O Memorando de Entendimento é composto por 14 pontos a serem cumpridos pelos dois países, incluindo um cessar-fogo total, com a garantia e respeito mútuo pela integridade territorial, a proibição o Irão de criar qualquer arma nuclear e a reabertura do Estreito de Ormuz ao mesmo fluxo de circulação anterior ao conflito.

O acordo prevê ainda que os dois países dispõem de 60 dias após a assinatura para definir o acordo final.

Esta sexta-feira, está prevista uma cerimónia oficial na Suíça, na estância alpina de Bürgenstock - no entanto, não é uma reunião com o objetivo de assinatura do documento presencial, garante o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano.

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Nesta reunião, já está confirmado que estarão presentes o chefe da equipa de negociação do Irão, Mohammad Bagher Ghalibaf, e o vice-presidente dos EUA, JD Vance.

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