11 de Setembro: NATO reafirma apoio aos EUA nos 25 anos dos atentados

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, garantiu que os Aliados continuam ao lado dos Estados Unidos no 25.º aniversário dos ataques terroristas. Rutte recordou o dia em que a Aliança ativou, pela única vez na sua história, o Artigo 5.º relativo ao princípio de defesa coletiva

O secretário-geral da NATO garantiu esta sexta-feira que os Aliados continuam a estar ao lado dos Estados Unidos, tal como há 25 anos, após os atentados de 11 de setembro de 2001.

Numa mensagem divulgada nas redes sociais, Mark Rutte afirma que, no 25.º aniversário dos atentados de 11 de setembro de 2001, a NATO “honra a memória de todos aqueles que perderam a vida”.

O secretário-geral da NATO recorda que, após os atentados, os “Aliados permaneceram unidos” e, pela “primeira e única vez” na história da Aliança, ativaram o artigo 5.º, que estabelece o princípio da defesa coletiva em caso de ataque.

“Os amigos e os aliados da América na NATO estiveram convosco na altura e continuam a estar convosco hoje”, afirma.

Os Estados Unidos assinalam hoje o 25.º aniversário dos atentados do 11 de Setembro, o mais mortífero ataque terrorista cometido em território norte-americano que causou quase três mil mortos, incluindo nove vítimas portuguesas e lusodescendentes.

Os atentados do 11 de Setembro desencadearam profundas alterações na política externa e de segurança dos Estados Unidos, mas também a nível mundial, incluindo o lançamento da chamada “guerra contra o terrorismo” e a intervenção militar no Afeganistão.

Foi a única vez que o artigo 5.º da NATO, que prevê uma cláusula de solidariedade e estipula que um ataque armado contra um país membro da Aliança seja considerado como um ataque dirigido contra todos, foi ativado.

A 11 de setembro de 2001, dois aviões sequestrados por terroristas da Al-Qaida atingiram as Torres Gémeas do World Trade Center, em Nova Iorque, provocando o colapso dos edifícios duas horas após o impacto, enquanto um terceiro aparelho atingiu o Pentágono nos arredores de Washington.

Um quarto avião, que se acredita que tinha como alvo o Capitólio (sede do Congresso) ou a Casa Branca (presidência dos Estados Unidos), despenhou-se perto de Shanksville, na Pensilvânia, depois de passageiros e membros da tripulação terem tentado recuperar o controlo da aeronave.