Uma pessoa morre e outra fica ferida após carro se despistar e incendiar

Uma pessoa morreu e outra ficou ligeiramente ferida na sequência do despiste de uma viatura que acabou por se incendiar na EN 387, perto de Cuba, no distrito de Beja.
O acidente ocorreu ao quilómetro 10 da estrada, junto a Faro do Alentejo, segundo fonte do Comando Sub-Regional do Baixo Alentejo citada pela Lusa.
“O veículo despistou-se na Estrada Nacional 387, ao quilómetro 10, e incendiou-se. Um dos ocupantes conseguiu sair da viatura, o outro não”, explicou a mesma fonte.
O ocupante que não conseguiu sair do veículo morreu no local. A outra pessoa sofreu ferimentos ligeiros.
EN 387 cortada nos dois sentidos
O acidente obrigou ao corte da circulação nos dois sentidos na EN 387, junto a Faro do Alentejo.
Às 07:30, encontravam-se no local 14 operacionais, apoiados por cinco viaturas.
As circunstâncias em que ocorreu o despiste estão a ser apuradas.