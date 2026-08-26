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Uma pessoa morre e outra fica ferida após carro se despistar e incendiar

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após o despiste de um carro que se incendiou na EN 387, perto de Cuba, no distrito de Beja. O acidente ocorreu junto a Faro do Alentejo e obrigou ao corte da estrada nos dois sentidos
Redação
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Uma pessoa morre e outra fica ferida após carro se despistar e incendiar

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Uma pessoa morreu e outra ficou ligeiramente ferida na sequência do despiste de uma viatura que acabou por se incendiar na EN 387, perto de Cuba, no distrito de Beja.

O acidente ocorreu ao quilómetro 10 da estrada, junto a Faro do Alentejo, segundo fonte do Comando Sub-Regional do Baixo Alentejo citada pela Lusa.

“O veículo despistou-se na Estrada Nacional 387, ao quilómetro 10, e incendiou-se. Um dos ocupantes conseguiu sair da viatura, o outro não”, explicou a mesma fonte.

O ocupante que não conseguiu sair do veículo morreu no local. A outra pessoa sofreu ferimentos ligeiros.

EN 387 cortada nos dois sentidos

O acidente obrigou ao corte da circulação nos dois sentidos na EN 387, junto a Faro do Alentejo.

Às 07:30, encontravam-se no local 14 operacionais, apoiados por cinco viaturas.

As circunstâncias em que ocorreu o despiste estão a ser apuradas.

Temas

EN 387
Despiste
Cuba
Distrito de Beja
Acidente rodoviário

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