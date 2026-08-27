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Um dos portugueses desaparecidos no Nepal encontrado com vida: “Está bem de saúde e em segurança”

Há ainda três portugueses desaparecidos: dois homens e três mulheres.
Redação
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Quatro pessoas dadas como desaparecidas são encontradas mortas na ilha de Jeju na Coreia do Sul

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O Exército nepalês salvou dezenas de isolados, incluindo 29 estrangeiros, após a cheia do rio Bhotekoshi, que já provocou 177 mortos. As autoridades procuram mais de 800 desaparecidos, confirmando-se que dois cidadãos portugueses constam da lista oficial
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Portuguesa que estava desaparecida após cheias repentinas no Nepal foi encontrada morta

A mulher estava entre as pessoas dadas como desaparecidas depois das cheias repentinas que atingiram a região de Rasuwa, junto à fronteira entre o Nepal e o Tibete. As autoridades portuguesas já estão a acompanhar o caso.
Portuguesa que estava desaparecida após cheias repentinas no Nepal foi encontrada morta

Um dos cidadãos portugueses desaparecidos no Nepal foi encontrado esta quinta-feira com vida. "Encontra-se bem de saúde e em segurança, ainda na fronteira com o Tibete, mas aparentemente longe do sucedido", informa o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Há ainda três portugueses desaparecidos: dois homens e três mulheres.

O número de mortos subiu para 353, anunciou esta quinta-feira a polícia do Nepal.

As equipas de resgate continuavam hoje a procurar mais de 1.300 desaparecidos após a catástrofe, incluindo centenas de estrangeiros, entre os quais dois portugueses, e peregrinos (ver fotogaleria).

Temas

Nepal
Tibete
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Português desaparecido

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