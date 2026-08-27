Um dos portugueses desaparecidos no Nepal encontrado com vida: “Está bem de saúde e em segurança”

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Tragédia no Nepal já fez 353 mortos: equipas de resgate procuram mais de 1.300 desaparecidos
Inundações no Nepal. Militares resgatam 123 pessoas e há dois portugueses desaparecidos
Portuguesa que estava desaparecida após cheias repentinas no Nepal foi encontrada morta
Um dos cidadãos portugueses desaparecidos no Nepal foi encontrado esta quinta-feira com vida. "Encontra-se bem de saúde e em segurança, ainda na fronteira com o Tibete, mas aparentemente longe do sucedido", informa o Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Há ainda três portugueses desaparecidos: dois homens e três mulheres.
O número de mortos subiu para 353, anunciou esta quinta-feira a polícia do Nepal.
As equipas de resgate continuavam hoje a procurar mais de 1.300 desaparecidos após a catástrofe, incluindo centenas de estrangeiros, entre os quais dois portugueses, e peregrinos (ver fotogaleria).