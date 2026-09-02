Uber corta milhares de empregos numa reestruturação que reduz força de trabalho em 10%

A Uber anunciou o despedimento de cerca de 3.300 trabalhadores, numa reestruturação que pretende simplificar a organização e reforçar o investimento no crescimento, inovação e tecnologias autónomas

A Uber anunciou esta quarta-feira uma redução de aproximadamente 10% da sua força de trabalho, o equivalente a cerca de 3.300 postos de trabalho, no âmbito de uma ampla reorganização interna.

A decisão foi comunicada aos trabalhadores pelo presidente executivo, Dara Khosrowshahi, que reconheceu o impacto dos despedimentos nos funcionários abrangidos.

«Esta não foi uma decisão que tomámos de ânimo leve, pois terá um impacto real nos nossos colegas e amigos», afirmou o responsável, sublinhando que a medida está relacionada com a reorganização da empresa e com as suas prioridades estratégicas.

Uber quer estrutura mais simples e ágil

Segundo a empresa, os cortes fazem parte de um conjunto de mudanças destinadas a eliminar níveis administrativos, simplificar as estruturas das equipas e redefinir a estratégia global de localização.

Dara Khosrowshahi considera que alguns dos modelos organizacionais que funcionavam quando a Uber tinha menor dimensão deixaram de responder às necessidades atuais da multinacional.

«As mudanças que estamos a implementar hoje visam dois objetivos: tornar a Uber mais simples e ágil e criar mais capacidade para investir no nosso futuro», afirmou.

Menos chefias e menos «microequipas» de gestão

A reestruturação inclui também uma redução significativa de posições intermédias de gestão.

De acordo com os números divulgados pela empresa, a Uber reduziu em 20% o número de colaboradores que se encontram sete ou mais níveis abaixo do CEO e cortou quase para metade as chamadas «microequipas» de gestão.

As poupanças resultantes da reorganização deverão ser canalizadas para o crescimento, a inovação e o desenvolvimento de tecnologias associadas ao que a empresa designa como um «futuro autónomo».

A Uber procura, assim, adaptar a sua estrutura à atual dimensão da empresa, reduzindo camadas hierárquicas e concentrando recursos em áreas consideradas estratégicas para os próximos anos.