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Quase 12 mil jovens pediram cheques para consultas gratuitas de psicologia e nutrição no primeiro mês

Mais de 11.800 jovens solicitaram os cheques psicólogo e nutricionista no primeiro mês da nova edição da medida. O programa, agora alargado aos 12 aos 35 anos, já permitiu emitir mais de 17 mil cheques para consultas gratuitas
Redação
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Quase 12 mil jovens pediram cheques para consultas gratuitas de psicologia e nutrição no primeiro mês

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Mais de 11.800 jovens pediram os cheques para consultas gratuitas de psicologia e nutrição durante o primeiro mês da nova edição da medida, que passou a abranger pessoas entre os 12 e os 35 anos, revelou esta quinta-feira o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

Segundo dados enviados à agência Lusa, desde o alargamento do programa, a 2 de julho, foram registados 11.899 pedidos, dos quais 6.861 correspondem ao cheque psicólogo e 5.038 ao cheque nutricionista.

Mais de 17 mil cheques já foram emitidos

No total, o IPDJ emitiu 17.574 cheques, uma vez que cada beneficiário pode receber mais do que um voucher para consultas.

Desse total:

  • 10.254 cheques destinam-se a consultas de psicologia;

  • 7.320 cheques correspondem a consultas de nutrição.

O instituto adiantou ainda que parte destes cheques já foi utilizada para consultas, embora não tenha divulgado o número exato de atendimentos realizados.

Maioria dos pedidos já foi processada

Dos 11.899 jovens que solicitaram apoio, 8.787 já receberam os respetivos cheques.

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Entre estes, foram distribuídos:

  • 5.127 cheques para consultas de psicologia;

  • 3.660 cheques para consultas de nutrição.

Como funciona a medida

A nova edição dos cheques psicólogo e nutricionista entrou em vigor a 2 de julho e permite aos jovens requerer os vouchers através da plataforma gov.pt, recorrendo à Chave Móvel Digital para validação da idade.

A iniciativa foi formalizada através de protocolos assinados entre o IPDJ, a Ordem dos Psicólogos Portugueses e a Ordem dos Nutricionistas.

Programa pretende promover a saúde dos jovens

Os cheques integram o programa Cuida-te, desenvolvido pelo IPDJ, que tem como objetivo promover a saúde juvenil, o bem-estar psicológico, a alimentação saudável e estilos de vida mais equilibrados.

A medida faz parte da política pública de apoio aos jovens e é desenvolvida em articulação com diversas entidades públicas e privadas, incluindo associações juvenis, autarquias e organizações profissionais.

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Cheques psicólogo
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