Polícias da esquadra do Rato começam a ser julgados por tortura e violação. Principal arguido responde por 29 crimes

Socos, chapadas, coronhadas e abusos sexuais fazem parte das acusações contra dois agentes da PSP. Algumas das alegadas agressões terão sido filmadas e as imagens partilhadas em grupos de WhatsApp com dezenas de outros polícias.

Começa esta sexta-feira, em Lisboa, o julgamento dos dois polícias da esquadra do Rato acusados de torturar e agredir pessoas que tinham sido detidas. O principal arguido, de 22 anos, responde por 29 crimes, entre os quais tortura e violação.

Segundo a acusação do Ministério Público (MP), entre julho de 2024 e março de 2025, os dois agentes terão agredido pessoas detidas com “socos e chapadas e coronhadas na cabeça”, tendo ainda “filmado e fotografado algumas dessas situações e as respetivas vítimas”.

As acusações incluem também abusos sexuais. Em alguns dos casos, os arguidos terão sodomizado ou tentado sodomizar com um objeto alguns dos homens que tinham sido detidos.

Imagens terão sido partilhadas com outros agentes

De acordo com o Ministério Público, as vítimas eram sobretudo toxicodependentes, pessoas que tinham cometido pequenos delitos, estrangeiros em situação irregular em Portugal e pessoas em situação de sem-abrigo.

Algumas das imagens dos alegados abusos terão sido posteriormente partilhadas em grupos de WhatsApp que incluíam dezenas de outros agentes da PSP.

O processo passou pela fase de instrução, na qual foi avaliada a existência de indícios suficientes para levar os dois polícias a julgamento.

A juíza considerou existirem “indícios suficientes” de que os agentes cometeram os crimes que lhes são imputados pelo Ministério Público e uma “séria probabilidade” de serem condenados no final do julgamento.

Principal arguido está em prisão preventiva

O principal arguido, de 22 anos, encontra-se em prisão preventiva desde que foi detido, em julho de 2025.

Está acusado de um total de 29 crimes: seis de tortura, cinco de violação, dos quais quatro na forma tentada e um consumado, sete de abuso de poder, três de ofensa à integridade física qualificada, dois de falsificação de documento, um de furto qualificado, um de violação de correspondência, dois de roubo e dois de detenção de arma proibida.

O segundo polícia, de 26 anos, também detido em julho do ano passado, responde por sete crimes: dois de tortura, três de abuso de poder, um de ofensa à integridade física e um de detenção de arma proibida.

Encontra-se atualmente em prisão domiciliária.

O julgamento começa esta sexta-feira, às 9h30.