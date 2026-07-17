PJ abre inquérito ao caso do atrelado encontrado junto ao empreiteiro de Luís Neves e MP também já reagiu

Depois da investigação SOL/TVI/CNN Portugal ter revelado o caso, a Polícia Judiciária confirma a abertura de um inquérito. O Ministério Público diz estar a acompanhar os novos factos e admite avançar com diligências, se houver fundamento.

A Polícia Judiciária confirmou, esta sexta-feira, a abertura de um inquérito para apurar as circunstâncias em que um atrelado apreendido no âmbito da Operação Pacoba, uma das maiores investigações de tráfico de droga em Portugal, foi encontrado em Barcelos, junto às instalações da Construbarcelos, empresa do empreiteiro que realizou obras numa propriedade do ministro da Administração Interna, Luís Neves.

A confirmação surge depois de a investigação SOL/TVI/CNN Portugal ter revelado que o atrelado, apreendido há cerca de dois anos durante a operação que levou ao desmantelamento do maior laboratório de droga alguma vez descoberto em Portugal, desapareceu das instalações da Polícia Judiciária, no Seixal, acabando por ser localizado centenas de quilómetros mais a norte, junto às instalações da empresa de construção.

PJ investiga desaparecimento e reaparecimento do atrelado

Em comunicado, a Direção Nacional da PJ refere que teve conhecimento de que "uma galera apreendida, no âmbito de um inquérito relacionado com o tráfico de estupefacientes, havia sido movimentada e parqueada em Barcelos".

Perante essa informação, a Polícia Judiciária instaurou um inquérito para "apurar as circunstâncias da alegada movimentação, que poderia confirmar a prática de ilícitos criminais", acrescentando que comunicou igualmente o caso ao Ministério Público.

Nesta fase, continuam por esclarecer as razões que levaram à saída do atrelado das instalações da PJ, quem autorizou essa movimentação e de que forma o veículo acabou por ser encontrado em Barcelos.

Ministério Público responde ao SOL

O Ministério Público também já reagiu ao caso. Em resposta ao SOL, confirmou que está a acompanhar os novos desenvolvimentos relacionados com o desaparecimento e reaparecimento do atrelado, admitindo avançar com novas diligências, caso se justifique.

Na resposta enviada ao SOL, o Ministério Público esclarece que o processo Operação Pacoba (NUIPC 235/23.8TELSB) já conheceu despacho de acusação e encontra-se atualmente em fase de julgamento no Juízo Central Criminal de Lisboa.

Além disso, confirma a existência de um inquérito relacionado com os bens apreendidos à ordem desse processo e acrescenta que "tem vindo ainda acompanhar outros factos noticiados e, nos termos da lei, procede à respetiva análise", sublinhando que, "havendo fundamento e necessidade", desenvolverá "todas as diligências que considera pertinentes ou adequadas".

Atrelado estava apreendido desde a Operação Pacoba

Recorde-se que o atrelado foi apreendido há cerca de dois anos no âmbito da Operação Pacoba, investigação que levou ao desmantelamento do maior laboratório de droga alguma vez descoberto em Portugal. O veículo encontrava-se guardado nas instalações da Polícia Judiciária, no Seixal, onde permanecem bens apreendidos em diversas investigações criminais.

Entretanto, apesar da polémica em torno do caso, o primeiro-ministro já assegurou que mantém a confiança política no ministro da Administração Interna, Luís Neves.