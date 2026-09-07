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Onze alpinistas morrem em avalanche no desfiladeiro no Cáucaso russo de Bezengi

Uma avalanche apanhou de surpresa um grupo de 33 alpinistas durante uma expedição numa das zonas mais imponentes do Cáucaso russo. O balanço é trágico: há 11 mortos, seis feridos e vários desaparecidos.
SOL/Lusa
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Onze alpinistas morrem em avalanche no desfiladeiro no Cáucaso russo de Bezengi

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Onze alpinistas morreram na sequência de uma avalanche no Cáucaso russo, disse hoje o Ministério das Situações de Emergência da Rússia.

A avalanche, ocorrida no domingo no desfiladeiro de Bezengi — conhecido pelas montanhas e por um glaciar —, surpreendeu um grupo de 33 alpinistas, acrescentou a mesma fonte.

"Infelizmente, 11 pessoas morreram" e outras seis ficaram feridas, informou o ministério, acrescentando que dez alpinistas conseguiram descer em segurança, enquanto o paradeiro de outros seis permanecia desconhecido.

O desfiladeiro de Bezengi, situado na região central da cadeia montanhosa, situa-se no conjunto de algumas das montanhas mais altas do Cáucaso,

Onze das 14 montanhas do Cáucaso - com altitude superior a cinco mil metros - estão localizadas em Bezengi.

A cadeia montanhosa faz fronteira entre Geórgia e a Rússia sendo que a região e o glaciar de Bezengi ficam em território da Rússia.

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