Mundial 2026: Inglaterra e Argentina vencem e ficam marcadas as meias-finais do Campeonato do Mundo

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Morreu Jayden Adams, internacional sul-africano que disputou o Mundial 2026 e era treinado por Miguel Cardoso
A seleção inglesa garantiu o apuramento para as meias-finais ao derrotar a Noruega por 2-1, após prolongamento, num encontro disputado em Miami. A equipa nórdica adiantou-se no marcador por Andreas Schjelderup, mas Jude Bellingham assumiu o papel de herói inglês ao marcar os dois golos da reviravolta, incluindo o tento decisivo já no prolongamento.
A Noruega, que tinha surpreendido ao eliminar o Brasil nos oitavos de final, voltou a mostrar argumentos, mas acabou por não resistir à maior eficácia da equipa orientada por Thomas Tuchel, que regressa às meias-finais do Mundial pela segunda vez nas últimas três edições.
Argentina supera resistência da Suíça e segue na defesa do título
Em Kansas City, a campeã mundial Argentina também precisou de prolongamento para afastar a Suíça, vencendo por 3-1.
Alexis Mac Allister colocou a seleção sul-americana em vantagem na primeira parte, mas Dan Ndoye restabeleceu a igualdade. A expulsão de Breel Embolo complicou a tarefa dos suíços, que ainda assim resistiram até ao prolongamento. Já na segunda parte do tempo extra, Julián Álvarez desfez o empate, antes de Lautaro Martínez confirmar o apuramento argentino nos instantes finais.
A equipa de Lionel Scaloni continua, assim, na luta pela revalidação do título conquistado em 2022 e mantém vivo o sonho de conquistar dois Campeonatos do Mundo consecutivos, feito que nenhuma seleção consegue desde o Brasil de 1962.
Meias-finais do Mundial 2026 estão definidas
Com a conclusão dos quartos de final, ficam definidos os dois jogos das meias-finais do Mundial 2026:
França x Espanha (14 de julho);
Inglaterra x Argentina (15 de julho).
As quatro seleções vão disputar os dois lugares na final, marcada para 19 de julho.