Mundial 2026: Inglaterra e Argentina vencem e ficam marcadas as meias-finais do Campeonato do Mundo

A Inglaterra e a Argentina confirmaram este sábado a presença nas meias-finais do Mundial 2026, depois de eliminarem a Noruega e a Suíça, respetivamente, ambos após prolongamento. O lote dos quatro semifinalistas fica assim completo, com Inglaterra, Argentina, França e Espanha a disputarem um lugar na final do Campeonato do Mundo

A seleção inglesa garantiu o apuramento para as meias-finais ao derrotar a Noruega por 2-1, após prolongamento, num encontro disputado em Miami. A equipa nórdica adiantou-se no marcador por Andreas Schjelderup, mas Jude Bellingham assumiu o papel de herói inglês ao marcar os dois golos da reviravolta, incluindo o tento decisivo já no prolongamento.

A Noruega, que tinha surpreendido ao eliminar o Brasil nos oitavos de final, voltou a mostrar argumentos, mas acabou por não resistir à maior eficácia da equipa orientada por Thomas Tuchel, que regressa às meias-finais do Mundial pela segunda vez nas últimas três edições.

Argentina supera resistência da Suíça e segue na defesa do título

Em Kansas City, a campeã mundial Argentina também precisou de prolongamento para afastar a Suíça, vencendo por 3-1.

Alexis Mac Allister colocou a seleção sul-americana em vantagem na primeira parte, mas Dan Ndoye restabeleceu a igualdade. A expulsão de Breel Embolo complicou a tarefa dos suíços, que ainda assim resistiram até ao prolongamento. Já na segunda parte do tempo extra, Julián Álvarez desfez o empate, antes de Lautaro Martínez confirmar o apuramento argentino nos instantes finais.

A equipa de Lionel Scaloni continua, assim, na luta pela revalidação do título conquistado em 2022 e mantém vivo o sonho de conquistar dois Campeonatos do Mundo consecutivos, feito que nenhuma seleção consegue desde o Brasil de 1962.

Meias-finais do Mundial 2026 estão definidas

Com a conclusão dos quartos de final, ficam definidos os dois jogos das meias-finais do Mundial 2026:

França x Espanha (14 de julho);

Inglaterra x Argentina (15 de julho).

As quatro seleções vão disputar os dois lugares na final, marcada para 19 de julho.