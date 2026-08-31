Inflação sobe em agosto e atinge 3,3%. Combustíveis explicam aumento

A inflação voltou a acelerar em Portugal e atingiu os 3,3% em agosto, mais 0,3 pontos percentuais do que no mês anterior. Segundo a estimativa rápida do INE, a subida é explicada quase totalmente pelo aumento dos preços dos combustíveis.

A taxa de inflação aumentou para 3,3% em agosto, em termos homólogos, contra 3,0% no mês anterior, impulsionada pela subida do preço dos combustíveis, segundo a estimativa rápida divulgada hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

“Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá aumentado para 3,3% em agosto de 2026, taxa superior em 0,3 pontos percentuais à observada no mês anterior”, indica o INE.

Segundo o instituto estatístico, “a aceleração do IPC é quase na totalidade explicada pelo aumento do preço dos combustíveis”.

O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) terá registado, em agosto, uma taxa de variação homóloga de 2,7%, superior em 0,1 pontos percentuais à de julho.

No mês em análise, a variação do índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 12,2%, depois dos 8,7% em julho, e o índice referente aos produtos alimentares não transformados desacelerou de 3,7% para 3,4%.

Face ao mês anterior, a variação do IPC terá sido de 0,1% em agosto (-0,5% em julho e -0,2% em agosto de 2025), estimando-se uma variação média nos últimos 12 meses de 2,7% (2,6% no mês anterior).

Quanto ao Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, que permite uma melhor comparação com outros países, terá registado uma variação homóloga de 3,6%, superior aos 3,1% de julho.

Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de agosto serão publicados pelo INE em 10 de setembro.