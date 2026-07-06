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Ikea investe três milhões de euros em nova loja de Coimbra. Espaço abre a 30 de julho com formato pioneiro

A Ikea vai abrir a 30 de julho uma nova loja em Coimbra, após um investimento de três milhões de euros. O espaço, localizado no Mondego Retail Park, em Taveiro, estreia um formato piloto em Portugal e integra áreas dedicadas à economia circular, restauração e produtos de compra imediata
Redação
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Ikea investe três milhões de euros em nova loja de Coimbra. Espaço abre a 30 de julho com formato pioneiro

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A Ikea vai inaugurar no próximo 30 de julho uma nova loja em Coimbra, resultado de um investimento de três milhões de euros, que introduz em Portugal um formato comercial inovador da marca sueca.

O novo espaço foi apresentado esta segunda-feira e está localizado no Mondego Retail Park, em Taveiro, assumindo-se como a primeira loja portuguesa deste conceito, que existe apenas em meia dúzia de locais a nível mundial.

"Este é um formato piloto da Ikea. É o primeiro em Portugal e, no mundo, só há meia dúzia. É um formato que estamos a explorar e é essencialmente uma loja normal, mas reduzida", explicou o diretor da loja, Guilherme Ribeiro, durante a apresentação.

Loja combina exposição de produtos, planeamento e economia circular

Apesar das dimensões mais reduzidas, a nova loja disponibilizará os produtos considerados mais relevantes da marca, bem como serviços de aconselhamento e planeamento de soluções para a casa.

O espaço incluirá ainda uma área dedicada à economia circular, onde os clientes poderão entregar produtos Ikea que já não utilizam para reutilização, reforçando a estratégia de sustentabilidade da empresa.

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Haverá também uma zona de alimentação que, embora não funcione como um restaurante tradicional, disponibilizará alguns dos produtos mais populares da marca, além de uma secção de mercearia sueca.

Coimbra foi uma escolha estratégica

Segundo Guilherme Ribeiro, citado pela agência Lusa, Coimbra reúne características que justificam a aposta da empresa.

"Faz todo o sentido" do ponto de vista estratégico, afirmou, destacando o dinamismo da cidade e a sua localização geográfica, que permitirá servir não apenas Coimbra, mas também os concelhos vizinhos.

A escolha do Mondego Retail Park, em Taveiro, também foi considerada determinante.

"Não estamos a obrigar os clientes a virem ter connosco, mas estamos já integrados no meio do Retail Park, onde temos outros concorrentes, e os clientes podem vir por eles próprios", referiu.

A nova unidade inicia atividade com uma equipa de 37 colaboradores.

Autarcas destacam investimento e criação de emprego

Durante a cerimónia de apresentação, a presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, afirmou que este investimento representa "mais do que uma loja", considerando-o um sinal de confiança na cidade e na região.

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A autarca destacou ainda os padrões de sustentabilidade da Ikea e o potencial impacto positivo para as empresas locais.

"O vosso investimento representa também novas oportunidades para o tecido empresarial local e regional", afirmou, salientando que a integração de fornecedores da região poderá reforçar a presença de empresas portuguesas em cadeias de valor internacionais.

Também o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado, considerou que a abertura da loja contribui para uma maior coesão territorial.

Segundo o governante, a Ikea passa agora a dispor de uma presença mais equilibrada no país, depois de estar instalada no Norte, na região de Lisboa e no Algarve, criando uma ligação ao Centro de Portugal.

Pedro Machado sublinhou ainda que o projeto representa uma oportunidade de negócio, promove a economia circular através da colaboração com fornecedores locais e contribui para dinamizar a economia regional e criar emprego.

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