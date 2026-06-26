Hospitais privados atingem receitas recorde de 2.790 milhões de euros impulsionados pelos seguros de saúde

Os hospitais privados e as unidades em regime de parceria público-privada registaram receitas históricas de 2.790 milhões de euros em 2025. O crescimento é explicado pelo aumento da procura e pela expansão dos seguros de saúde

As empresas gestoras de hospitais privados e de hospitais públicos em regime de parceria público-privada (PPP) alcançaram receitas agregadas de 2.790 milhões de euros em 2025, o valor mais elevado de sempre, representando um crescimento de 9,5% face ao ano anterior.

Os dados constam de uma análise setorial da Informa D&B, divulgada esta sexta-feira, que atribui esta evolução ao aumento da utilização dos serviços hospitalares privados e à crescente adesão dos portugueses aos seguros de saúde.

Segundo o estudo, o mercado dos seguros de saúde continua igualmente em expansão. Em 2025, a faturação relativa aos prémios atingiu 1.782 milhões de euros, depois de ter registado um crescimento de 12,3% face a 2024. No ano anterior, o aumento tinha sido ainda mais expressivo, fixando-se nos 17,5%.

Rede privada continua a crescer

A análise revela que, em 2024, Portugal contava com 242 hospitais, dos quais 131 pertenciam ao setor privado, incluindo unidades geridas por empresas e por instituições particulares de solidariedade social (IPSS).

No total, existiam 35.397 camas hospitalares em todo o país.

Já em abril de 2026, os principais operadores privados com fins lucrativos geriam 64 hospitais, que disponibilizavam 4.537 camas, o equivalente a uma média de 71 camas por unidade hospitalar.

A distribuição geográfica da oferta privada continua fortemente concentrada. O distrito do Porto reunia 37% das camas, seguindo-se Lisboa, com 32%.

Mercado dominado pelos grandes grupos

O estudo da Informa D&B evidencia ainda a elevada concentração do setor hospitalar privado.

Em 2025, os cinco maiores operadores controlavam 92,2% da quota de mercado, confirmando a posição dominante dos principais grupos hospitalares em Portugal.

Uma realidade semelhante verifica-se no setor dos seguros de saúde, onde as cinco maiores seguradoras concentravam 82,5% da faturação total relativa aos prémios no ano passado.

Segundo a consultora, o envelhecimento da população, a crescente procura por cuidados de saúde e a expansão da cobertura dos seguros deverão continuar a sustentar o crescimento do setor privado nos próximos anos.