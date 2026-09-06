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Homem encontrado a boiar na doca de Alcântara, em Lisboa

O corpo de um homem foi encontrado este domingo dentro de água, na doca de Alcântara, em Lisboa. Mergulhadores dos Sapadores Bombeiros foram chamados ao local para fazer o resgate.
Redação
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O corpo do homem foi localizado este domingo dentro de água, na zona da doca de Alcântara, em Lisboa.

A ocorrência mobilizou equipas da Polícia Marítima, da Autoridade Marítima e dos Sapadores Bombeiros de Lisboa. O resgate ficou a cargo de mergulhadores dos Sapadores, que retiraram o homem da água.

Segundo apurou o Correio da Manhã, o homem seria de origem africana.

Não foram, até ao momento, divulgados pormenores sobre a identidade da vítima ou sobre as circunstâncias em que acabou na água.

As autoridades estão a apurar o que aconteceu.

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