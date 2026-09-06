Homem encontrado a boiar na doca de Alcântara, em Lisboa

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O corpo do homem foi localizado este domingo dentro de água, na zona da doca de Alcântara, em Lisboa.
A ocorrência mobilizou equipas da Polícia Marítima, da Autoridade Marítima e dos Sapadores Bombeiros de Lisboa. O resgate ficou a cargo de mergulhadores dos Sapadores, que retiraram o homem da água.
Segundo apurou o Correio da Manhã, o homem seria de origem africana.
Não foram, até ao momento, divulgados pormenores sobre a identidade da vítima ou sobre as circunstâncias em que acabou na água.
As autoridades estão a apurar o que aconteceu.