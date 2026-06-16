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Homem detido em flagrante a agredir os próprios pais em Paredes

A GNR terá recebido uma denúncia por violência doméstica.
Redação
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Homem detido em flagrante a agredir os próprios pais em Paredes
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Foi à Índia e achou que tinha sido uma viagem "incrível". Anos depois descobriram-lhe 38 parasitas no cérebro

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Um homem foi detido em flagrante delito pela Guarda Nacional Republicana (GNR) após ser encontrado a agredir os próprios pais, no concelho de Paredes, no distrito do Porto.

O Jornal de Notícias avança que a detenção ocorreu no passado sábado, quando as autoridades receberam uma denúncia por violência doméstica. Quando chegaram ao local surpreenderam o suspeito durante a ocorrência. As vítimas são um homem de 64 anos e uma mulher de 55.

Na habitação viviam os avós, os pais e o agressor.

O detido, com 36 anos, terá sido presente esta segunda-feira a primeiro interrogatório judicial e ficou proibido de contactar ou aproximar-se das vítimas.

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