Homem detido em flagrante a agredir os próprios pais em Paredes

A GNR terá recebido uma denúncia por violência doméstica.

Um homem foi detido em flagrante delito pela Guarda Nacional Republicana (GNR) após ser encontrado a agredir os próprios pais, no concelho de Paredes, no distrito do Porto.

O Jornal de Notícias avança que a detenção ocorreu no passado sábado, quando as autoridades receberam uma denúncia por violência doméstica. Quando chegaram ao local surpreenderam o suspeito durante a ocorrência. As vítimas são um homem de 64 anos e uma mulher de 55.

Na habitação viviam os avós, os pais e o agressor.

O detido, com 36 anos, terá sido presente esta segunda-feira a primeiro interrogatório judicial e ficou proibido de contactar ou aproximar-se das vítimas.