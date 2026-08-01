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FC Porto vence Torreense e conquista 25.ª Supertaça

O FC Porto arrecadou a Supertaça Cândido de Oliveira após bater o Torreense por 1-0 em Coimbra. O golo de Froholdt garantiu o primeiro troféu da época
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O FC Porto conquistou hoje a Supertaça Cândido de Oliveira de futebol pela 25.ª vez no seu historial, depois de vencer o Torreense, da II Liga, por 1-0, em jogo decidido com um golo do dinamarquês Froholdt.

No Estádio Cidade de Coimbra, no jogo que atribuiu o primeiro troféu da época futebolística 2025/26, os ‘dragões’, orientados pelo italiano Francesco Farioli, marcaram o único golo da partida aos 38 minutos.

Com este título, o FC Porto, campeão nacional, destacou-se ainda mais na liderança do palmarés da Supertaça, agora com 25 conquistas, contra as 10 do Benfica, segundo no ranking e que conta mais uma vitória do que o Sporting, terceiro.

O Torreense, detentor da Taça de Portugal, não tem qualquer triunfo na prova

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