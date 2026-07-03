Experiência de condução premium

O Zeekr 7GT chega a Portugal com argumentos explosivos: 646 cv, 3,3 s de 0 a 100 km/h e autonomia até 558 km. Os rivais alemães que se cuidem…

Mais um construtor chinês acaba de chegar ao mercado nacional. O nome Zeekr é um acrónimo com um significado dividido em três partes: ZE, representa o zero, o ponto de partida para infinitas possibilidades, o E significa a evolução elétrica e Kr é a referência ao krypton, um gás nobre que emite luz quando é eletrificado.

A mais recente novidade é o 7GT, um gran turismo elétrico, que combina a elegância, versatilidade e elevadas performances. A marca é representada em Portugal pela Salvador Caetano Auto e, no início da atividade, vai ter um concessionário no Porto e outro em Lisboa. A versão Long Range RWD custa 55.450 euros e a Privilege AWD tem um preço de 61.950 euros, ou seja, valores bastante competitivos no segmento premium.

Desenvolvido no Centro Global de Design da marca, em Gotemburgo (Suécia), o Zeekr 7GT representa uma nova interpretação do conceito GT, que alia a componente emocional, com mobilidade elétrica e elevada qualidade. Tem argumentos para fazer tremer os rivais da Audi, BMW e Mercedes.

A imagem imponente resulta de uma silhueta fluída e dinâmica, sobressaindo o spoiler e o difusor traseiro, ao passo que a gestão ativa do fluxo de ar contribui para um coeficiente aerodinâmico de apenas 0,25 Cd. As jantes de 19 ou 20 polegadas completam a imagem desportiva.

O habitáculo é um verdadeiro salão rolante. Os bancos dianteiros elétricos garantem elevado nível de conforto e têm aquecimento, ventilação e função de massagem, ao passo que os passageiros traseiros beneficiam de um espaço generoso e bancos reclináveis eletricamente. O sistema de infoentretenimento, baseado em Android Automotive, disponibiliza navegação inteligente, serviços de entretenimento integrados, atualizações remotas e uma experiência de utilização intuitiva.

A Zeekr utiliza a arquitetura SEA (Sustainable Experience Architecture) e desenvolve as suas próprias tecnologias de baterias, sistemas de gestão de baterias e tecnologias de motores elétricos. O 7GT tem uma arquitetura elétrica de 800 V com diferentes configurações de bateria e potência. A versão Long Range de tração traseira combina um motor elétrico de 421 cv com uma bateria LFP de 75 kWh e tem uma autonomia até 655 km (WLTP).

A velocidade máxima é de 210 km/h e acelera de 0 a 100 km/h em 5,3 s. A versão Privilege AWD dispõe de dois motores elétricos (um por cada eixo) que desenvolvem uma potência conjunta de 646 cv e 710 Nm de binário e são alimentados por uma bateria NMC de 100 kW, que garante uma autonomia de 558 km. A velocidade máxima é de 210 km/h e acelera de 0 a 100 km/h em apenas 3,3 s. Esta versão está equipada com suspensão pneumática ativa e travões de maiores dimensões. O carregamento de 10% a 80% demora entre 13 e 16 minutos em corrente contínua até 450 kW.

A afinação do chassis foi realizada especificamente para as estradas europeia, o que aliado à boa repartição de peso garante um comportamento dinâmico muito estável e previsível. Apesar da elevada potência, o 7GT é um estradista e não um superdesportivo. Facilmente se pdercebe isso pela suspensão que privilegia o conforto e que numa condução mais viva em estradas sinuosas leva a que haja ligeiros movimentos de carroçaria, mas sem comprometer a condução.

A versão mais potente dispõe de suspensão pneumática ativa que ajusta automaticamente a altura ao solo em 20 mm acima de 95 km/h. O condutor pode selecionar o modo de condução, sendo que a Sport proporciona momentos de condução mais intensos. As acelerações são vigorosas e as recuperações acontecem num piscar de olhos.

O silêncio no habitáculo é elevado graças à boa insonorização e só é interrompido pelos sinais sonoros dos sistemas de assistência à condução. Nesse aspeto, o Zeekr Assisted Drive integra um conjunto de funcionalidades de nível 2, incluindo controlo de velocidade adaptativo inteligente, assistência à manutenção na faixa de rodagem, mudança automática de faixa e reconhecimento de semáforos. O 7GT está igualmente equipado com estacionamento automático, o condutor só tem de escolher o lugar livre e colocar o carro no sentido que quiser e o sistema arruma o carro.