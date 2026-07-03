segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Experiência de condução premium

O Zeekr 7GT chega a Portugal com argumentos explosivos: 646 cv, 3,3 s de 0 a 100 km/h e autonomia até 558 km. Os rivais alemães que se cuidem…
João Sena
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Experiência de condução premium

Cristiano Ronaldo surpreende criança que perdeu a família nos sismos da Venezuela

Relacionados

Estudo japonês sugere que condução manual pode reduzir risco de demência

Em Portugal, esta não é uma boa notícia: a maioria dos automóveis novos vendidos são de condução automática, contando com veículos elétricos.
Estudo japonês sugere que condução manual pode reduzir risco de demência

Peugeot. 100 anos de dinâmica desportiva

Há marcas que passam por Le Mans e há aquelas que fazem parte da sua história, a Peugeot pertence à segunda categoria. Cem anos, 44 participações, três vitórias e um conjunto de carros que se tornaram lendários é registo de leão! 
Peugeot. 100 anos de dinâmica desportiva

Mais um construtor chinês acaba de chegar ao mercado nacional. O nome Zeekr é um acrónimo com um significado dividido em três partes: ZE, representa o zero, o ponto de partida para infinitas possibilidades, o E significa a evolução elétrica e Kr é a referência ao krypton, um gás nobre que emite luz quando é eletrificado.

A mais recente novidade é o 7GT, um gran turismo elétrico, que combina a elegância, versatilidade e elevadas performances. A marca é representada em Portugal pela Salvador Caetano Auto e, no início da atividade, vai ter um concessionário no Porto e outro em Lisboa. A versão Long Range RWD custa 55.450 euros e a Privilege AWD tem um preço de 61.950 euros, ou seja, valores bastante competitivos no segmento premium.

Desenvolvido no Centro Global de Design da marca, em Gotemburgo (Suécia), o Zeekr 7GT representa uma nova interpretação do conceito GT, que alia a componente emocional, com mobilidade elétrica e elevada qualidade. Tem argumentos para fazer tremer os rivais da Audi, BMW e Mercedes.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A imagem imponente resulta de uma silhueta fluída e dinâmica, sobressaindo o spoiler e o difusor traseiro, ao passo que a gestão ativa do fluxo de ar contribui para um coeficiente aerodinâmico de apenas 0,25 Cd. As jantes de 19 ou 20 polegadas completam a imagem desportiva.

Zeekr7GT_MysticLilac_ 0044

O habitáculo é um verdadeiro salão rolante. Os bancos dianteiros elétricos garantem elevado nível de conforto e têm aquecimento, ventilação e função de massagem, ao passo que os passageiros traseiros beneficiam de um espaço generoso e bancos reclináveis eletricamente. O sistema de infoentretenimento, baseado em Android Automotive, disponibiliza navegação inteligente, serviços de entretenimento integrados, atualizações remotas e uma experiência de utilização intuitiva.

Zeekr_7GT_356A6001

A Zeekr utiliza a arquitetura SEA (Sustainable Experience Architecture) e desenvolve as suas próprias tecnologias de baterias, sistemas de gestão de baterias e tecnologias de motores elétricos. O 7GT tem uma arquitetura elétrica de 800 V com diferentes configurações de bateria e potência. A versão Long Range de tração traseira combina um motor elétrico de 421 cv com uma bateria LFP de 75 kWh e tem uma autonomia até 655 km (WLTP).

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A velocidade máxima é de 210 km/h e acelera de 0 a 100 km/h em 5,3 s. A versão Privilege AWD dispõe de dois motores elétricos (um por cada eixo) que desenvolvem uma potência conjunta de 646 cv e 710 Nm de binário e são alimentados por uma bateria NMC de 100 kW, que garante uma autonomia de 558 km. A velocidade máxima é de 210 km/h e acelera de 0 a 100 km/h em apenas 3,3 s. Esta versão está equipada com suspensão pneumática ativa e travões de maiores dimensões. O carregamento de 10% a 80% demora entre 13 e 16 minutos em corrente contínua até 450 kW.

A afinação do chassis foi realizada especificamente para as estradas europeia, o que aliado à boa repartição de peso garante um comportamento dinâmico muito estável e previsível. Apesar da elevada potência, o 7GT é um estradista e não um superdesportivo. Facilmente se pdercebe isso pela suspensão que privilegia o conforto e que numa condução mais viva em estradas sinuosas leva a que haja ligeiros movimentos de carroçaria, mas sem comprometer a condução.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Zeekr7GT_MysticLilac_ 0079

A versão mais potente dispõe de suspensão pneumática ativa que ajusta automaticamente a altura ao solo em 20 mm acima de 95 km/h. O condutor pode selecionar o modo de condução, sendo que a Sport proporciona momentos de condução mais intensos. As acelerações são vigorosas e as recuperações acontecem num piscar de olhos.

O silêncio no habitáculo é elevado graças à boa insonorização e só é interrompido pelos sinais sonoros dos sistemas de assistência à condução. Nesse aspeto, o Zeekr Assisted Drive integra um conjunto de funcionalidades de nível 2, incluindo controlo de velocidade adaptativo inteligente, assistência à manutenção na faixa de rodagem, mudança automática de faixa e reconhecimento de semáforos. O 7GT está igualmente equipado com estacionamento automático, o condutor só tem de escolher o lugar livre e colocar o carro no sentido que quiser e o sistema arruma o carro.

Temas

Automóvel
Zeekr
7GT

Leia também

Experiência de condução premium

O Zeekr 7GT chega a Portugal com argumentos explosivos: 646 cv, 3,3 s de 0 a 100 km/h e autonomia até 558 km. Os rivais alemães que se cuidem…
Experiência de condução premium

Peugeot. 100 anos de dinâmica desportiva

Há marcas que passam por Le Mans e há aquelas que fazem parte da sua história, a Peugeot pertence à segunda categoria. Cem anos, 44 participações, três vitórias e um conjunto de carros que se tornaram lendários é registo de leão! 
Peugeot. 100 anos de dinâmica desportiva

Carro pensado pela IA

O Xpeng P7+ é o novo fastback elétrico da marca chinesa, que recorre à IA para responder às exigências do mercado europeu.
Carro pensado pela IA

Mais vistos

Destaques