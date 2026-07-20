"Eu cumpri a minha missão", diz ministro Fernando Alexandre

Relacionados
Ministro recusa eliminar taxa de 25 euros para reapreciação nos exames Nacionais.
Exames nacionais. MetaPROF cria bolsa de professores para apoiar alunos nos pedidos de reapreciação
Ensino Superior 2026: candidaturas abrem hoje após polémica com exames nacionais. Saiba o que muda para os alunos
O ministro da Educação, Fernando Alexandre, considerou hoje que cumpriu a sua missão no processo de classificação dos exames nacionais e que os problemas registados foram corrigidos, entendendo por isso que o seu cargo não está em risco.
“Eu cumpri a minha missão”, afirmou o ministro durante uma conferência de imprensa no dia em que começam as candidaturas do concurso nacional de acesso ao ensino superior e continua a haver relatos de problemas de alunos sem notas ou de erros nas classificações.
Fernando Alexandre reconheceu os problemas, mas sublinhou que foram sendo corrigidos e que nenhum aluno será prejudicado.
“Se isto tivesse corrido muito mal, não haveria dúvidas de que a minha posição estaria em causa”, afirmou em resposta aos jornalistas, dizendo que “no final do dia de hoje” poderá “dormir tranquilamente”.
“Enquanto aqui estiver será sempre a escolha do primeiro-ministro”, acrescentou.