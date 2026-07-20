"Eu cumpri a minha missão", diz ministro Fernando Alexandre

O ministro da Educação considera que respondeu à crise provocada pelos problemas na correção dos exames nacionais e afasta hipótese de deixar o Governo. “Se isto tivesse corrido muito mal, não haveria dúvidas de que a minha posição estaria em causa”, acrescentando que nenhum aluno será prejudicado.

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, considerou hoje que cumpriu a sua missão no processo de classificação dos exames nacionais e que os problemas registados foram corrigidos, entendendo por isso que o seu cargo não está em risco.

“Eu cumpri a minha missão”, afirmou o ministro durante uma conferência de imprensa no dia em que começam as candidaturas do concurso nacional de acesso ao ensino superior e continua a haver relatos de problemas de alunos sem notas ou de erros nas classificações.

Fernando Alexandre reconheceu os problemas, mas sublinhou que foram sendo corrigidos e que nenhum aluno será prejudicado.

“Se isto tivesse corrido muito mal, não haveria dúvidas de que a minha posição estaria em causa”, afirmou em resposta aos jornalistas, dizendo que “no final do dia de hoje” poderá “dormir tranquilamente”.

“Enquanto aqui estiver será sempre a escolha do primeiro-ministro”, acrescentou.