Erva-das-pampas já está em dezenas de municípios e especialistas alertam: “A invasão já está instalada”

A cortadéria, conhecida como erva-das-pampas, já foi identificada em pelo menos 208 municípios de Portugal continental e está entre as plantas invasoras com maior distribuição no país. Especialistas alertam para os riscos ambientais e para o potencial alergénico do seu pólen e criticam a falta de medidas para travar a expansão

A cortadéria, conhecida como erva-das-pampas, já foi identificada em pelo menos 208 municípios de Portugal continental e está entre as dez plantas invasoras com maior distribuição no país. Especialistas alertam para a rápida expansão da espécie e criticam a falta de uma intervenção à escala necessária para travar o problema.

A planta, cujo nome científico é Cortaderia selloana, foi identificada num estudo realizado em 2025 sobre a distribuição de espécies invasoras em Portugal continental.

“Não estamos perante uma ameaça futura. A invasão já está instalada. E está a avançar rapidamente”, alertou Hélia Marchante, professora da Escola Superior Agrária da Universidade Politécnica de Coimbra e especialista em plantas invasoras.

A investigadora considera que o principal problema já não é a falta de conhecimento científico, mas a ausência de uma resposta suficientemente abrangente.

“Cada ano em que se atrasa a intervenção torna o problema mais caro, mais difícil e praticamente impossível de travar”, afirmou, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Planta é comum junto a estradas e em jardins

A cortadéria é facilmente reconhecível pelas grandes e vistosas plumas, sendo frequentemente encontrada junto a estradas, em zonas costeiras e nas margens de rios.

A espécie também pode surgir em propriedades privadas, onde é plantada em jardins ou utilizada como elemento ornamental, bem como em parques e espaços públicos geridos por câmaras municipais, juntas de freguesia e outras entidades.

Esta utilização é particularmente problemática porque a legislação portuguesa já classifica a Cortaderia selloana como espécie invasora.

Lei proíbe cultivo e utilização ornamental

O regime nacional de prevenção e gestão das espécies exóticas invasoras foi estabelecido por decreto-lei em 2019. A legislação inclui expressamente a cortadéria na Lista Nacional de Espécies Invasoras.

De acordo com Hélia Marchante, o enquadramento legal proíbe, entre outras práticas, a detenção, cultivo, comércio, transporte e utilização da espécie como planta ornamental.

A legislação prevê também um sistema de vigilância, a comunicação de novas ocorrências e a elaboração de planos de ação destinados ao controlo, contenção ou erradicação das espécies invasoras, com prioridades definidas em função da gravidade da ameaça e da dificuldade de intervenção.

A especialista afirma que o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) tem praticamente concluído um plano de ação específico para a cortadéria, mas critica o facto de a sua publicação e implementação continuarem pendentes.

Pólen pode agravar problemas de saúde

Além dos impactos ambientais, a cortadéria é também apontada como um potencial problema de saúde pública devido ao caráter alergénico do seu pólen.

A espécie, originária da América do Sul, apresenta uma floração tardia. Em regiões mediterrânicas, esta característica pode contribuir para criar uma segunda época de exposição ao pólen durante o outono.

Segundo os especialistas, esta exposição adicional poderá ter implicações para pessoas sensíveis e para a saúde pública.

A dimensão do problema ambiental é, contudo, uma das principais preocupações dos investigadores. A elevada capacidade de propagação da espécie torna especialmente importante a deteção e eliminação de novos focos antes de estes atingirem uma dimensão difícil de controlar.

Investigadores apelam também aos cidadãos

O projeto LIFE COOP Cortaderia, coordenado com a participação de instituições de Portugal, Espanha e França, tem precisamente como objetivo contribuir para o combate à expansão desta espécie invasora.

Os investigadores defendem uma intervenção coordenada entre a administração central, municípios, gestores de áreas protegidas e outras entidades públicas.

Mas atribuem também um papel importante aos cidadãos, sobretudo na identificação da espécie e na prevenção da sua disseminação.

A recomendação passa por evitar a utilização da cortadéria como planta ornamental, controlar exemplares existentes em jardins e terrenos e comunicar novas ocorrências às entidades competentes.

“Cada planta que se deixa produzir sementes é uma fábrica de novas invasões”, alertou Hélia Marchante.

Os especialistas defendem, por isso, uma mudança na estratégia de combate: em vez de atuar apenas nas zonas onde a cortadéria já domina, é necessário localizar e eliminar rapidamente os novos focos antes que se transformem em áreas de grande dimensão.