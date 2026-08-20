Empresário de 45 anos morre durante procedimento estético no Brasil

Apenas após o laudo da Perícia Forense será possível determinar se o empresário teve alguma reação adversa à anestesia ou a algum fator do procedimento estético.

Um empresário brasileiro de 45 anos morreu esta terça-feira durante um procedimento estético em Fortaleza, Brasil.

Embora as causas da morte não tenham sido oficialmente reveladas, o portal de notícias Globo indica que João Victor Batista Pinheiro ter-se-á dirigido à clínica de estética Espaço Michele França, em Fortaleza, para realizar um “lifting” - um procedimento estético que serve para levantar a pele e os tecidos profundos, corrigindo a flacidez e reduzindo os sinais de envelhecimento.

O documento das autoridades indica que o empresário sofria de hipertensão. Já durante a intervenção, o empresário começou a “espumar pela boca”, tendo passado por sete ciclos de manobras de reanimação. Apesar dos esforços, o homem acabou por não sobreviver.

Apenas após o laudo da Perícia Forense será possível determinar se o empresário teve alguma reação adversa à anestesia ou a algum fator do procedimento estético.

Em comunicado, a defesa da clínica onde tudo aconteceu garantiu estar a colaborar com as autoridades. "Algumas informações divulgadas até o momento não correspondem ao que é conhecido pela defesa. Por isso, entendemos que qualquer conclusão neste momento é precipitada", pode ler-se. "Em respeito à família e ao trabalho das autoridades, aguardaremos o avanço das investigações, confiantes de que tudo será devidamente esclarecido", acrescentam.