Discussão por dinheiro termina em alegada tentativa de homicídio: mulher foi amarrada e atirada de uma ponte no Brasil

As autoridades concluíram que participaram 5 pessoas nas agressões com idades entre os 21 e os 34 anos.

O caso remete à noite de terça-feira, dia 30 de junho. Uma mulher de 41 anos foi levada à força da casa noturna onde trabalhava, em Conceição das Alagoas, de acordo com o contado pelo portal de notícias G1.

Segundo o relato da vítima, a mulher foi atirada da ponte sobre o rio Uberaba, no estado de Minas Gerais, amordaçada com as mãos e pés amarrados.

Após o crime, no qual terão participado cinco pessoas, de acordo com o registo das autoridades, a mulher ter-se-á conseguido soltar parcialmente e nadado até à margem. Passou a madrugada escondida, até ter sido encontrada pelas autoridades em estado de choque.

O registo policial revela que a vítima foi encontrada a chorar, descalça, com as roupas todas rasadas e um pano amarrado ao pescoço. Contou às autoridades que trabalhava na casa noturna quando começou uma discussão devido ao desaparecimento de uma quantia de dinheiro da sua mala. Horas depois, terão aparecido quatro pessoas no estabelecimento, a pedido do proprietário, que a agrediram com vários socos e golpes com objetos ainda não identificados.

A vítima terá perdido a consciência após uma tentativa de enforcamento e, ao acordar continuou a ser agredida.

Depois de ser amarrada, a mulher foi colocada no porta-bagagens de um carro e levada até à ponte de onde foi atirada.

As autoridades concluíram que participaram 5 pessoas nas agressões com idades entre os 21 e os 34 anos. Um dos suspeitos foi localizado e detido pela polícia, mas nega veeemente todas as acusações. A investigação prossegue.