Desemprego baixa em Portugal, mas desafio de ligar empresas e trabalhadores mantém-se

Portugal contrariou a tendência da zona euro e da UE e reduziu o desemprego para 5,7% em julho. Apesar da melhoria, 320 mil pessoas continuavam sem trabalho, num mercado onde ligar empresas e candidatos é cada vez mais decisivo e plataformas como o BizPliz podem ajudar a aproximar empresas e trabalhadores

Portugal apresentou em julho uma evolução mais favorável do mercado de trabalho do que a registada na zona euro e no conjunto da União Europeia (UE).

A taxa de desemprego portuguesa fixou-se em 5,7%, abaixo dos 5,8% registados no mesmo mês de 2025, segundo dados divulgados pelo Eurostat. Já na zona euro, a taxa subiu de 6,3% para 6,4%, enquanto, no conjunto dos 27 Estados-membros, passou de 6,0% para 6,1%.

Os números mostram que o mercado de trabalho português continua a revelar capacidade de resistência, mas também deixam claro que o desafio não se resume à redução estatística do desemprego. Em julho, Portugal tinha ainda cerca de 320 mil pessoas desempregadas.

Num contexto em que empresas continuam a procurar trabalhadores com competências específicas e muitos profissionais enfrentam dificuldades em encontrar oportunidades adequadas ao seu perfil, a capacidade de aproximar rapidamente a procura e a oferta de emprego torna-se cada vez mais relevante.

Neste cenário, plataformas como o BizPliz podem representar uma mais-valia para empresas e trabalhadores, facilitando a ligação entre oportunidades profissionais e pessoas com as competências procuradas pelo mercado.

Portugal melhora, mas desemprego aumenta na zona euro

De acordo com o gabinete estatístico da União Europeia, a taxa de desemprego ajustada de sazonalidade na zona euro manteve-se estável face a junho, nos 6,4%, mas ficou acima dos 6,3% registados em julho do ano passado.

No conjunto da UE, a taxa também permaneceu inalterada face ao mês anterior, nos 6,1%, mas superou os 6,0% registados em julho de 2025.

Em números absolutos, a zona euro tinha 11,264 milhões de desempregados em julho, mais 175 mil pessoas do que no mesmo mês do ano passado.

Na União Europeia, o número de desempregados ascendia a 13,516 milhões, representando um aumento de 296 mil pessoas em termos homólogos.

Portugal seguiu uma trajetória diferente. A taxa de desemprego recuou 0,1 pontos percentuais em relação a julho de 2025 e o número de desempregados diminuiu em cerca de quatro mil pessoas, passando de 324 mil para 320 mil.

Menos desemprego, mais desafios no recrutamento

À medida que o número de pessoas disponíveis para trabalhar diminui, encontrar profissionais com experiência, qualificações ou competências adequadas às necessidades de cada função pode tornar-se mais exigente.

Por outro lado, para quem procura emprego, o problema nem sempre é a ausência de oportunidades. Muitas vezes, o desafio está em conseguir chegar às vagas mais adequadas ao respetivo perfil profissional e em garantir que as suas competências são devidamente valorizadas.

É precisamente nesta aproximação entre empresas e trabalhadores que o BizPliz pode assumir um papel relevante.

A plataforma permite reforçar a ligação entre quem procura uma oportunidade profissional e as empresas que necessitam de contratar, contribuindo para um mercado de trabalho potencialmente mais direto, eficiente e ajustado às necessidades de ambas as partes.

Num momento em que o desemprego em Portugal está abaixo da média da zona euro e da União Europeia, mas em que persistem desafios relacionados com o recrutamento e a adequação das competências às necessidades das empresas, facilitar este encontro pode tornar-se ainda mais importante.

Empresas procuram talento, trabalhadores oportunidades

As dinâmicas do emprego não dependem apenas do número de desempregados. A rapidez com que uma empresa consegue preencher uma vaga e a capacidade de um trabalhador encontrar uma função compatível com as suas competências são fatores cada vez mais relevantes para o funcionamento do mercado laboral.

Para as empresas, encontrar o candidato adequado pode significar reduzir o tempo necessário para preencher uma vaga e responder mais rapidamente às necessidades do negócio.

Para os trabalhadores, ter acesso a oportunidades compatíveis com a sua experiência e competências pode aumentar as possibilidades de encontrar um novo emprego ou dar o próximo passo na carreira.

O BizPliz surge precisamente como uma ferramenta orientada para facilitar essa aproximação.

Num mercado de trabalho em constante mudança, marcado pela transformação digital, pela procura de novas competências e pela necessidade de respostas mais rápidas no recrutamento, plataformas que ajudam a aproximar empresas e profissionais podem ganhar uma importância crescente.

Desemprego jovem na UE continua acima dos 15%

Os dados do Eurostat mostram também que o desemprego jovem continua a ser um dos principais desafios no espaço europeu.

Na zona euro, a taxa de desemprego entre os jovens situou-se em 14,9% em julho, abaixo dos 15,0% registados em junho. Ainda assim, o número de jovens desempregados aumentou em 40 mil face ao mesmo mês do ano anterior.

No conjunto da União Europeia, a taxa ficou nos 15,1%, abaixo dos 15,6% registados no mês anterior, mas o número de jovens desempregados aumentou em 29 mil pessoas em termos homólogos.

A evolução registada em Portugal em julho permite concluir que o país apresentou um desempenho mais favorável do que a média europeia em termos de desemprego.

Mas os cerca de 320 mil desempregados estimados pelo Eurostat mostram que continua a existir espaço para melhorar a ligação entre quem procura trabalho e as empresas que procuram contratar.

Num mercado laboral onde a velocidade, a adequação das competências e a capacidade de encontrar oportunidades certas podem fazer a diferença, soluções como o BizPliz podem constituir uma ferramenta útil tanto para trabalhadores como para empresas.

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