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Cidadã portuguesa está entre os quase 400 desaparecidos após cheia repentina no Nepal

Já há 55 mortos confirmados na sequência da cheia repentina.
Redação
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O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou que há uma cidadã portuguesa entre os quase 400 desaparecidos no Nepal após cheia repentina. A informação foi avançada pela CNN Portugal.

Recorde-se que uma cheia repentina no rio Bhote Koshi, no Nepal, provocou a morte de, pelo menos, 55 pessoas e deixou mais de 300 desaparecidos: a grande maioria são turistas. 

A inundação ocorreu na madrugada desta quarta-feira em Rasuwa, a norte da capital do Nepal, Katmandu.

O Conselho de Turismo do Nepal avançou que dos 384 desaparecidos, 291 são cidadãos estrangeiros. Entre estes, já foram identificadas algumas das nacionalidades:

  • 105 cidadãos indianos

  • 37 cidadãos indianos não residentes

  • 17 cidadãos malaios

  • 12 cidadãos britânicos

  • 4 cidadãos sul-africanos

  • 3 cidadãos americanos

  • 1 cidadão português

  • 1 cidadão australiano

  • 1 cidadão neerlandês

As restantes 110 pessoas desaparecidas permanecem sem nacionalidade atribuída.

Temas

Nepal
Cheia repentina
Rio Bhote Koshi
Desaparecidos
Ministério dos Negócios Estrangeiros

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