Cidadã portuguesa está entre os quase 400 desaparecidos após cheia repentina no Nepal

Já há 55 mortos confirmados na sequência da cheia repentina.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou que há uma cidadã portuguesa entre os quase 400 desaparecidos no Nepal após cheia repentina. A informação foi avançada pela CNN Portugal.

Recorde-se que uma cheia repentina no rio Bhote Koshi, no Nepal, provocou a morte de, pelo menos, 55 pessoas e deixou mais de 300 desaparecidos: a grande maioria são turistas.

A inundação ocorreu na madrugada desta quarta-feira em Rasuwa, a norte da capital do Nepal, Katmandu.

O Conselho de Turismo do Nepal avançou que dos 384 desaparecidos, 291 são cidadãos estrangeiros. Entre estes, já foram identificadas algumas das nacionalidades:

105 cidadãos indianos

37 cidadãos indianos não residentes

17 cidadãos malaios

12 cidadãos britânicos

4 cidadãos sul-africanos

3 cidadãos americanos

1 cidadão português

1 cidadão australiano

1 cidadão neerlandês

As restantes 110 pessoas desaparecidas permanecem sem nacionalidade atribuída.