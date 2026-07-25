Calor extremo. Há distritos onde os termómetros podem atingir os 41 graus

Relacionados
Portugal prepara-se para nova vaga de calor e há distritos onde os termómetros vão subir quase 10 graus
Vai de férias? Os bombeiros pedem que não se esqueça de desligar este eletrodoméstico da tomada
Criança no carro: as medidas que podem evitar uma tragédia como a de Almada
Catorze dos 18 distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo na segunda-feira devido à previsão de temperaturas máximas elevadas, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
O aviso estará em vigor entre as 09h00 de segunda-feira e as 06h00 de terça-feira e abrange todos os distritos do continente, com exceção de Aveiro, Faro, Porto e Viana do Castelo.
Termómetros podem chegar aos 41 graus
As previsões do IPMA apontam para temperaturas superiores a 35 graus em vários distritos.
Santarém deverá registar a temperatura mais elevada do país, com uma máxima prevista de 41 graus. Seguem-se Évora, com 40 graus, e Coimbra e Beja, onde os termómetros poderão atingir os 39 graus.
Perigo de incêndio agrava-se
Além das temperaturas elevadas, o IPMA indica que praticamente todo o território continental estará em situação de perigo máximo ou muito elevado de incêndio rural durante a segunda-feira.
O aviso amarelo é o nível menos grave da escala de alertas meteorológicos e é emitido quando existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes das condições atmosféricas.