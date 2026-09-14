Quase perfeito!

Há poucos desportivos compactos como Toyota GR Yaris Aero Performance. Mais do que a potência é a eficácia que impressiona

A versão Aero Performance é muito mais do que um package estético. Significa um conjunto de componentes aerodinâmicos desenvolvidos na competição e com o feedback de pilotos profissionais. Daí nasceu um GR Yaris mais agressivo e eficaz em estrada ou circuito, uns números nas portas e está pronto para correr. Não é exagero, este GR Yaris foi desenvolvido e testado no campeonato japonês de ralis.

Houve grande cuidado a nível aerodinâmico de modo a otimizar o fluxo de ar à volta do veículo, isso significa maior estabilidade e uma refrigeração mais eficaz. O spoiler dianteiro evita e elevação da frente e aumenta a aderência. A proeminente e ajustável asa traseira, com as inscrições GR-FOUR nas extremidades, contribui para a estabilidade e equilíbrio em curvas de alta velocidade e nas travagens mais violentas. O seu ângulo pode ser ajustado manualmente consoante o tipo de condução, o efeito começa a fazer-se sentir acima dos 100 km/h.

O interior está ainda mais racing, com destaque para o travão de mão na vertical, bem ao estilo do Yaris Rally1, que venceu o Mundial de ralis, pelo quinto ano consecutivo.

Este é um carro de sensações. Quando pomos o motor a trabalhar somos surpreendidos pelo rugir do bloco de três cilindros, mas também pelo barulho ao engrenar as mudanças e pelas vibrações ao arrancar, há alguma semelhança com os carros de competição.

Ao volante do GR Yaris Aero Performance tudo acontece com naturalidade e sem calafrios, mas com grande rapidez e sensação de segurança. Quando forçamos o ritmo, a situação muda de figura e pede uma condução apurada, maior precisão com o acelerador e saber dosear a travagem, mas tudo isto faz parte da diversão.

O carro entra com facilidade em curva graças à direção direta e precisa e a eficácia da tração integral mantém o GR Yaris agarrado à estrada. Os pneus Michelin Pilot Sport 4S na medida 225/40, montados em jantes de 18 polegadas, ajudam a manter a estabilidade. É muito mais fácil chegar aos limites do condutor do que do carro. Em estradas sinuosas, ficámos com a rara sensação de que podíamos ir um pouco mais além, só que aí o coração bate mais forte…

É viciante levar ao limite o motor de três cilindros 1.6 turbo a gasolina que desenvolve 280 cv, acelera de 0 a 100 km/h em apenas 5,2 s e permite chegar aos 230 km/h. O motor está associado a uma caixa manual de seis velocidades que dá gosto manusear pela sua precisão, especialmente quando conduzimos em estradas sinuosas.

A estrutura da carroçaria mais rígida e a eficácia da suspensão garantem o equilíbrio em curva, já que praticamente não há movimentos que influenciem o comportamento. Isso permite ao condutor atacar com precisão e confiança qualquer tipo de estrada ou acelerar em circuito, embora o seu terreno de eleição seja a estrada… e quanto mais curvas tiver melhor. O diferencial mecânico Torsen de última geração garante uma distribuição eficaz da potência em condições de aderência difíceis, o que aumenta a eficácia e o prazer de condução.

O condutor tem a possibilidade de escolher o modo de condução e a regulação da tração entre Normal (60/40), Gravel (53/47) ou Track (30/70), este último envia até 70% da potência para o eixo traseiro o que permite belas e prolongadas derrapagens.

O Toyota GR Yaris Aero Performance nada tem a ver com o Yaris normal. Foi feito para clientes especiais, que deixam a habitabilidade e conforto para segundo plano, e estão dispostos a gastar 64.550 euros por um carro construído por campeões.





