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O regresso de um ícone

O Peugeot E-208 GTI é a nova referência entre os compactos desportivos com 281 cv e aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 5,5 segundos!
João Sena
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A Peugeot aproveitou o cenário das 24 Horas de Le Mans para apresentar o 208 GTI 100% elétrico. Este compacto desportivo chega ao mercado nacional no final de outubro por 44.900 euros, um preço que está alinhado com os concorrentes Mini John Cooper Works e Alpine A290.

É um digno sucessor do 205 GTI, um best seller da Peugeot nos anos 80, que respeita a filosofia original e oferece sensações de condução excecionais para o seu segmento. É o regresso de um ícone em versão elétrica.

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Em termos de imagem, o 208 GTI mantém-se fiel ao concept car apresentado o ano passado, ao mesmo tempo que tem detalhes que fazem lembrar o 205 GTI. Sobressai a assinatura luminosa dianteira, com três garras integrada no para-choques, enquanto que na traseira as três garras LED horizontais e o spoiler em preto reforçam a imagem desportiva. Uma particularidade, o vermelho GTi está presente na grelha, faróis, emblema dianteiro, pinças de travão dianteiras, emblemas 208 GTi nos pilares C e spoiler traseiro.

Passando ao interior, encontramos um ambiente desportivo, onde predomina o vermelho e o preto, e a qualidade dos acabamentos. Os bancos dianteiros desportivos prestam homenagem ao 205 GTi, com uma inserção central e uma malha vermelha. O volante compacto em pele e Alcântara engloba também o emblema vermelho 208 GTi.

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PEUGEOT_E208GTi_2606STYP_401_FR

O E-208 GTI foi desenvolvido pela Peugeot Sport, o mesmo é dizer que tem um temperamento explosivo e o prazer de condução está garantido. Os engenheiros que desenvolveram o Hypercar do Campeonato do Mundo de resistência trabalharam igualmente neste modelo e criaram um novo GTI que respeita o ADN da marca, só que numa versão elétrica.

O motor tem um software derivado da competição para chegar aos 281 cv e à melhor relação peso/potência do segmento (5,5 kg/cv). Atinge uma velocidade máxima de 180 km/h e acelera de 0 aos 100 km/h em apenas 5,5 s – é o mais rápido em aceleração do segmento – e percorre os primeiros 1.000 m em 25,8 s. A capacidade de recuperação é igualmente notável com 3,2 s para passar de 80 a 120 km/h. Igualmente importante a autonomia até 375 km (ciclo WLTP). O motor é alimentado por uma bateria capacidade bruta de 54 kWh (51 kWh úteis).

Foram introduzidas melhorias no chassis do E-208 para tornar o GTI um desportivo de encher as medidas a quem gosta de conduzir. O chassis foi rebaixado 25 mm, tem vias mais largas (+56 mm à frente e +28 mm atrás), molas e amortecedores específicos, pneus 215/40 montados em jantes de 18 polegadas e foi introduzida uma barra estabilizadora traseira de 31 mm. Tudo isto baixa o centro de gravidade e melhora a estabilidade em curva, enquanto que o diferencial autoblocante mecânico garante uma boa motricidade e os travões de disco dianteiros de 355 mm com pinças de quatro pistões garantem uma travagem eficaz e constante.

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ST01_208-GTI_3-4_FRONT

Théo Pourchaire, piloto oficial da Peugeot no Mundial de resistência, conduziu o E-208 GTi em pista e disse: «É um carro muito belo e performante. Acelera com muita força e é divertido de conduzir. Dá para sentir que o carro é leve, é um verdadeiro GTi!». Para os interessados, a Peugeot já abriu as encomendas para o novo E-208 GTi.

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