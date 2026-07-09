O poder do GPL

Os Renault Clio, Captur e Symbioz têm uma nova motorização a gasolina/GPL de 120 cv. É a opção indicada para quem não está preparado para a eletrificação

A marca francesa continua a sua cruzada por uma mobilidade eficiente e económica com a tecnologia bi-fuel gasolina e GPL (Gás de Petróleo Liquefeito). O conhecido motor de três cilindros 1.2 turbo foi modificado para se adaptar à dupla carburação. A potência aumentou para 120 cv (+ 20 cv), está mais fácil de utilizar desde os baixos regimes graças aos 200 Nm de binário e oferece melhores performances.

A autonomia é o grande trunfo desta motorização; ao volante do Symbioz podemos percorrer até 1.500 quilómetros com os dois depósitos (gasolina e GPL) e com o Clio é possível fazer 1.450 quilómetros, sem ter de mudar hábitos de condução. Para atingir essa autonomia foram montados depósitos de 50 litros (+ 25%).

Quanto a consumos, o Clio com caixa automática de dupla embraiagem gasta 6,5 l/100 km a GPL e 5,4 l/100 km a gasolina. O Symbioz recebe uma caixa manual de seis velocidade adaptada às caraterísticas do motor e faz um consumo de 7,1 l/100 km a GPL e 5,9 l/100 km a gasolina. A mudança para gasolina ocorre automaticamente quando o depósito de GPL fica vazio. O condutor pode também selecionar o modo de carburação através de um botão no tablier. Em termos ambientais, o sistema gasolina/GPL reduz as emissões de CO₂ em 9%, quando comparado com um motor a gasolina equivalente.

As dificuldades com o abastecimento têm vindo a ser ultrapassadas com a instalação de 600 postos de GPL no território nacional. Quanto ao estacionamento, os veículos Renault a GPL podem estacionar em qualquer tipo de parque.

Ultrapassadas as dúvidas, o GPL tem inúmeras vantagens, começando pelo facto de não obrigar o condutor a mudar a forma de conduzir, como acontece com os automóveis 100% elétricos. Além disso, tem um rendimento muito semelhante ao da gasolina e, em alguns casos, melhores performances, o que se reflete em consumos ligeiramente superiores, mas isso é amplamente compensado pela diferença de preço entre os dois combustíveis. O GPL custa 0,86 €/litro e tem a vantagem da estabilidade do preço a longo prazo, já a gasolina está a 1,93 €/litro.

A experiência de condução no novo Renault Clio Eco G 120 foi bastante interessante pela resposta enérgica no modo GPL, que se traduz numa condução agradável tanto em cidade, como na estrada. A caixa de velocidades automática de dupla embraiagem é uma característica rara neste tipo de motorização e aproveita bem o motor, com passagens rápidas, eficazes e sem quebras de rotação. Com esta caixa, o Clio acelera de 0 a 100 km/h em apenas 8,9 s, um valor que é referência entre os utilitários com tecnologia GPL.

O Clio e o Symbioz são indicados para quem faz muitos quilómetros por ano, para famílias que usam o carro na sua atividade profissional e para empresas com frotas. Em Portugal, o GPL é uma excelente opção para clientes empresariais, uma vez que podem deduzir 50% do IVA da aquisição do automóvel, bem como dos abastecimentos que realizem de GPL. Além disso, estes veículos beneficiam de taxas de tributação autónoma substancialmente mais baixas do que os modelos a gasolina ou diesel equivalentes. Por tudo isto, as vendas de veículos a GPL no nosso país aumentaram 272 % nos últimos quatro anos.

O Renault Clio GPL Eco-G está à venda a partir de 23.490 euros e o Symbioz GPL Eco-G a partir de 28.140 euros.