Nova referência

A Nissan continua virada para o futuro e o lançamento da terceira geração do Leaf confirma isso mesmo.

O Nissan Leaf foi dos primeiros automóveis elétricos a circular em Portugal, estávamos em 2011. A evolução tem sido constante e a nova geração foi otimizada em muitos aspetos, destacando-se pela qualidade de construção, imagem sedutora e muita tecnologia.

O Nissan Leaf está disponível com dois níveis de potência (177 cv e 217 cv) e três níveis de equipamento (Engage, Advance e Evolve). Os preços vão de 36.887 euros até 51.607 euros, valores bastante competitivos tendo em conta o elevado nível de equipamento. Por essa razão, a Nissan espera vender cerca de 100 unidades por mês até final do ano.

Num mercado cada vez mais competitivo e com produtos de qualidade, o construtor japonês responde de forma distinta com o novo Leaf, um modelo que é visto como um pilar da marca com vista ao futuro ao combinar design diferenciador e muita tecnologia.

Produzido em Sunderland (Inglaterra), o Nissan Leaf foi desenvolvido para responder às exigências dos atuais utilizadores de veículos elétricos e respeitou duas premissas: sustentabilidade e acessibilidade. Alia outro aspeto igualmente importante que é a autonomia, com a Nissan a anunciar um valor de 450 quilómetros com a bateria de 52 kWh e de 622 quilómetros para a bateria de 75 kWh.

Nas duas primeiras gerações, o Nissan Leaf assumiu a forma de um hatchback com um aspeto algo estranho. A nova geração é completamente diferente e assume a forma de SUV de tração dianteira. Do ponto de vista estético, o Leaf tem presença diferenciadora e a silhueta aerodinâmica reduz a resistência do ar, melhorando a eficiência. De notar que os faróis traseiros 3D dão um aspeto futurista ao modelo.

O Nissan LEAF tem um habitáculo moderno e tecnológico. O design interior foi concebido para proporcionar o máximo conforto e funcionalidade aos ocupantes. O espaço para passageiros é bastante aceitável e a bagageira tem uma capacidade (437 litros) que é referência na categoria.

O Nissan Leaf está disponível com dois níveis de potência consoante a bateria. A versão de entrada tem 177 cv e uma bateria de 52 kWh. A velocidade máxima é de

160 km/h e acelera de 0 a 100 km/h em 8,4 s. No patamar superior aparece a versão long range com 217 cv e bateria de 75 kWh, que atinge igualmente os 160 km/h e faz 7,8 s de 0 a 100 km/h. Em termos de carregamento, a marca anuncia que em apenas 30 minutos é possível ter carga para fazer 417 quilómetros. A nível tecnológico, há a destacar três importantes funcionalidades: condução inteligente, patilhas de regeneração e ePdal.