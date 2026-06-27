Carro pensado pela IA

O Xpeng P7+ é o novo fastback elétrico da marca chinesa, que recorre à IA para responder às exigências do mercado europeu.

A Xpeng, líder global em veículos elétricos impulsionados por Inteligência Artificial (IA), renovou o P7. Este modelo altamente inteligente está disponível no mercado nacional em três versões, com preços a partir de 46.986 euros.

Numa altura em que o setor automóvel europeu está em transformação, o novo Xpeng P7+ está alinhado com os tempos modernos e dispõe de uma arquitetura inteligente com vista à mobilidade do futuro. Este imponente fastback diferencia-se também pela imagem elegante e desportiva, por uma habitabilidade que é referência no segmento e elevada eficiência e versatilidade no dia a dia.

O habitáculo tem um design sofisticado e é bastante digital, destacando-se o novo ecrã de 15,6 polegadas, o sistema head up display mais informativo e um segundo ecrã para os lugares traseiros. Os acabamentos e a qualidade dos materiais estão entre os melhores do segmento.

O Xpeng P7+ foi otimizado por IA e utiliza o chip Turing AI, que oferece até 750 TOPS (tera operações por segundo) de capacidade de computação, o que permite dispor de avançados sistemas de ajuda à condução e maior rapidez no processamento de dados. Graças à Inteligência Artificial, é capaz de percecionar o ambiente à volta e tomar decisões, tais como uma mudança de faixa, condução em autoestrada e estacionamento remoto inteligente, garantindo elevados níveis de segurança mesmo em cenários complexos.

O Xpeng P7+ reforça o compromisso da marca com uma mobilidade elétrica prática e eficiente. A versão Standard Range de tração traseira tem um motor de 245 cv e bateria LFP de 61,7 kWh, que garante uma autonomia combinada até 455 km (WLTP). O Xpeng P7+ Long Range tem 313 cv e o Xpeng P7+ AWD Performance disponibiliza 370 cv, os dois modelos partilham a bateria de 74,9 kWh. Esta última versão está equipada com dois motores e tração integral e acelera dos 0 aos 100 km/h em apenas 4,3 segundos. Todas as versões têm uma velocidade limitada a 200 km/h. A bateria LFP é compatível com tecnologia ultrarrápida 5C, o que permite carregamento de 10% a 80% em 12 minutos e suporta até 446 kW de corrente contínua.

Gama e preços:

RWD Standard Range – 46.986 euros

RWD Long Range – 50.989 euros

AWD Performance – 56.949 euros