Carocha em topless

Os descapotáveis sempre fizeram parte do imaginário de muita gente. Determinados modelos ficaram na história por aquilo que representaram, como é o caso do Volkswagen Beetle Cabriolet. O mundo fica mais divertido quando andamos a céu aberto.

Não importa a marca e o estatuto, qualquer descapotável é sinónimo de cabelo ao vento, ar na cara e sol na pele. O Volkswagen Beetle Cabriolet era um bom exemplo... há quase 80 anos. Este modelo teve por base o Carocha, também conhecido pelo ‘carro do povo’, que pôs a Alemanha a andar sobre rodas por ser simples, fiável e barato. O Cabriolet foi igualmente importante e tornou-se um ícone de liberdade, estilo e diversão de uma sociedade traumatizada pela Segunda Guerra Mundial.

A ideia de produzir uma versão aberta existia desde o início do projeto do Carocha na década de 30, mas só se concretizou no pós-guerra. Em 1948, começou a produção de um vistoso descapotável 2+2 lugares, com capota de lona e reforços estruturais para compensar a ausência do tejadilho fixo. Havia uma particularidade, o descapotável teve sempre por base as versões mais potentes e bem equipadas do Carocha fechado.

A Volkswagen autorizou que duas empresas trabalhassem no Beetle sedan. Josef Hebmüller produziu o Heb, um modelo que tinha a particularidade de o capot e a mala serem semelhantes e dispunha de acabamentos interiores exclusivos. Para garantir a resistência perdida com a ausência do tejadilho em aço, a Hebmüller construiu uma estrutura de para-brisa mais resistente e colocou duas vigas no piso. A Volkswagen tinha encomendado duas mil unidades (Tipo 14A), mas o projeto desvaneceu-se quando um incêndio destruiu a fábrica. A Hebmüller produzir apenas 696 exemplares, incluindo uma versão de quatro portas com capota de lona para a polícia.

Com o fim da Hebmüller, a Karmann passou a ser o único fabricante de descapotáveis da Volkswagen e produziu o Beetle Cabriolet durante mais de 30 anos. Tinha quatro lugares e uma sofisticada capota de vinil, com forro feito de borracha e crina de cavalo. O chassis foi reforçado para aumentar a rigidez estrutural, os painéis traseiros eram mais altos e apenas 50% das peças eram comuns ao Bettle fechado. A versão descapotável tinha mais equipamento do que o sedan, incluindo rádios melhores, cinzeiros traseiros, duas bolsas para mapas, um espelho de maquilhagem do lado do passageiro, anéis decorativos nas jantes e palas nas rodas.

A primeira geração tinha carroçaria em aço, motor de quatro cilindros 1.100 cc com 25 cv, refrigerado a ar, caixa manual de quatro velocidades e tração traseira. A suspensão era naturalmente muito básica e consistia em braços duplos e barra de torção à frente e eixos oscilantes com barras de torção atrás. Os travões eram de tambores nas quatro rodas.

O Beetle Cabriolet acompanhou as evoluções técnicas e estilísticas da berlina ao longo dos anos. Foram introduzidas alterações na carroçaria, que ganhou linhas mais arredondadas, um para-brisas maior e óculo traseiro modificado, e a cilindrada aumentou. O motor 1.300 cc (40 cv) apareceu em 1966, seguido pelo 1.500 cc (44 cv) em 1967 e pelo 1.600 cc (60 cv) em 1970. O último modelo saiu da linha de montagem da Karmann a 10 de janeiro de 1980. Foram fabricadas 331.847 unidades e chegou a ser o descapotável mais produzido do mundo.

No início da comercialização, o Volkswagen Beetle Cabriolet custava 3.950 marcos (2.000 euros) na Alemanha, o modelo da Hebmüller valia 7.000 marcos (3.960 euros). A título de curiosidade, o novo Volkswagen Beetle Cabriolet, lançado em 2003, estava à venda a partir de 25.000 euros. O modelo original tornou-se um carro de culto em todo o mundo e é considerado um exemplar de coleção. O modelo Type 14A, produzido pela Hebmuuler, é extremamente raro (existam menos de 100 exemplares) e pode custar 230.000 euros.

Nova linhagem

O espírito livre e aventureiro do Volkswagen Beetle Cabriolet foi reeditado em 2003, utilizando a plataforma da geração Beetle, apresentada em 1998. Este descapotável tinha uma imagem retro inconfundível, capota de lona elétrica e inúmeros reforços na carroçaria, tubos de alta resistência nos pilares A e B e nas portas. Não tinha arco de segurança, mas estava equipado com um inovador sistema de proteção contra capotamento. O interior recupera de forma inteligente o conceito original, com referências que vão desde o painel de instrumentos redondo até ao vaso de flores.

Tal como o modelo fechado, o Beetle Cabriolet foi lançado com quatro motores a gasolina e dois motores diesel, com potências entre 75 e 150 cv, e caixa de velocidades manual e automática nas versões mais potentes. Ao contrário do modelo original, tinha motor e tração à frente. Era um carro único, mas perfeitamente adequado ao uso quotidiano. O adeus definitivo da Volkswagen à linhagem do Carocha aconteceu em julho de 2019.