Ambições renovadas

A nova geração Renault Clio destaca-se pela polivalência. As versões 1.2 a gasolina e full hybrid E-Tech 160 são as mais interessantes

A sexta geração do Renault Clio colocou a fasquia muito alta no segmento dos utilitários. É, indiscutivelmente, um dos melhores utilitários do mercado, com a vantagem de ter uma gama de motorizações diversificada e preços competitivos. O Renault Clio 1.2 TCe foi pensado à medida da bolsa dos portugueses… que não se ligam à corrente. Para os mais ambientalistas, existe a versão full hybrid E-Tech 160.

A versão a gasolina 1.2 turbo de 115 cv está equipada com caixa manual de seis velocidades e sobressai pela resposta pronta a médios regimes e pela suavidade na generalidade das situações de condução. Em contrapartida, as vibrações do bloco de três cilindros e a sua sonoridade não são muito convidativas. Despacha-se bem, como se percebe pela velocidade máxima de 180 km/h e aceleração de 0 a 100 km/h em 10,3 s.

Os consumos são bastante interessantes; com 5,2 l/100 km em estrada e 6,1 l/100 km na cidade. São valores ligeiramente superiores aos anunciados pela marca, mas podem considerar-se ajustados uma vez não houve preocupação em poupar. Esta versão de entrada conta com um argumento importante que é o preço da versão de caixa manual.

O Clio full hybrid E-Tech combina o motor de 1,8 litros a gasolina com dois motores elétricos alimentados por uma bateria de 1,4 kWh para chegar aos 160 cv, atingir uma velocidade máxima de 180 km/h e acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 8,3 s. Está equipado com uma caixa automática de dupla embraiagem com seis velocidades, que não sendo muito rápida em estrada é bastante suave e isso torna a condução agradável.

O consumo misto é de 4,9 l/100 km num andamento normal e chega aos 7 l/100km em autoestrada. Em cidade, o novo Clio full hybrid E-Tech 160 pode rodar até 80%do tempo em modo elétrico e representa uma redução de 40% em comparação com um motor a gasolina convencional. Esta tecnologia permite uma autonomia que pode chegar aos 1.000 quilómetros segundo indicação da marca.

A experiência de condução destas versões é bastante positiva. Têm um comportamento dinâmico equilibrado e uma direção direta e precisa, o que facilita a condução em cidade e em percursos sinuosos. A afinação da suspensão permite curvar com grande estabilidade, mesmo na versão mais potente o Clio mantém um desempenho neutro. É notável a eficácia e a agilidade deste carro em percursos sinuosos. Não sai da trajetória e isso dá total confiança ao condutor, ficamos com a sensação de que o chassis aguentava maior potência.

As dimensões exteriores do novo Clio aumentaram e o espaço interior, sobretudo nos lugares traseiros, continua a ser dos melhores do seu segmento quando comparado com o Peugeot 208 e Toyota Yaris. O interior tem um design moderno e acabamentos sem falhas, mas também existem plásticos duros. A nível de conforto, este Clio é irrepreensível. A capacidade da bagageira permanece inalterada na versão a gasolina (391 litros) e é claramente superior à da versão híbrida (309 litros).

O equipamento base das duas versões inclui os sistemas de assistência à condução (ADAS) de última geração e conectividade a bordo, incluindo navegação e Google integrado e sistema de som Arkamys Auditorium com seis altifalantes. A versão 1.2 TCe vem equipada com jantes de liga leve 16 polegadas e o full hybrid E-Tech 160 tem jantes de 18 polegadas.

O Renault Clio 1.2 TCe está à venda a partir de 21.990 euros e a versão full hybrid E-Tech 160 só está disponível no nível esprit Alpine por 28.990 euros.